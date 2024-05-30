أسعار النفط تستقر قبل بيانات المخزونات والتضخم واجتماع أوبك+

أخبار ليبيا 24

استقرت أسعار النفط على نطاق واسع، اليوم الخميس، قبيل بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية وبيانات التضخم واجتماع أوبك+ لاتخاذ قرار بشأن تخفيضات الإمدادات خلال بقية الأسبوع.

وبحلول ظهر اليوم انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 83.42 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات أو 0.05 بالمئة إلى 79.19 دولار.

ويتجه كلا الخامين القياسيين إلى خسائر شهرية، حيث تتجه العقود الآجلة لبرنت نحو الانخفاض بأكثر من 5% عن الشهر الماضي، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى الانخفاض بأكثر من 3%.

انخفاض مخزونات النفط الأمريكية

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، بانخفاض 6.49 مليون برميل مقابل توقعات المحللين بانخفاض 1.9 مليون برميل، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء.

ومن المقرر صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الخميس.

وعلى الرغم من ارتفاع شهية النفط الخام في الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات النفط العالمية طوال شهر أبريل بسبب ضعف الطلب على الوقود.

ويقول مندوبون ومحللون في أوبك+ إن ذلك قد يعزز حجة منتجي أوبك+، بما في ذلك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، للحفاظ على تخفيضات الإمدادات عندما يجتمعون في الثاني من يونيو.

ويراقب المستثمرون أيضًا بيانات التضخم الرئيسية، إذ من المقرر صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة – المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم – وأسعار المستهلكين في منطقة اليورو يوم الجمعة.