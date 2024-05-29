وكيل الخارجية يلتقي نظيره الهندي لتفعيل الشراكات الاقتصادية المتوقفة

أخبار ليبيا 24

ضمن مساعي ليبيا لتوطيد العلاقات الدبلوماسية والخارجية مع الهند، التقى محمد عيسى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مع وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية مورالي داران، إذ تناقشا حول تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما على المستوى الاقتصادي وتنقيح الاتفاقات الموقعة في أوقات سابقة، وكذلك تفعيل لجنة التشاور السياسي بين البلدين.

حزمة من التعاونات الخارجية

وبحسب بيان وزارة الخارجية فإن الطرفان اتفقا على جملة من التعاونات ما بين البلدين ومد جسور التعاون الدولي والعمل على “تشكيل لجنة مشتركة لدراسة وتنقيح جميع الاتفاقات والأطر التعاونية الموقعة بين الجانبين بهدف تفعيلها، إضافة إلى أهمية تفعيل عمل لجنة التشاور السياسي”.

كما عقد عيسى والوفد المرافق له اجتماعًا مع وكيل الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية الهندية بحضور القائم بالأعمال المكلف بالسفارة الليبية في الهند، تناول فيه الطرفان العلاقات الاقتصادية الثنائية بين ليبيا والهند.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الهندية إن وكيل الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية الهندي أبدى رغبته في عودة الشركات الهندية للعمل في ليبيا، وتفعيل العلاقات التجارية بين البلدين، في الوقت الذي توقع فيه عيسى أن تكون لزيارته ولقاءاته مع المسؤولين في الهند نتائج مثمرة للجانبين، حيث ستعقد على أثرها زيارات متبادلة لمختلف القطاعات.

وأكد عيسى أن حكومته تعمل للحفاظ على الاتفاقات والأطر التعاونية المبرمة، وذلك بهدف تعزيز العلاقات المتجذرة التي تؤكد عليها الحكومة بين ليبيا وغيرها من الدول الأجنبية والمجاورة.