موقف شعبي ورسمي ثابت.. التباوي: نرفض توطين المهاجرين في ليبيا

قال فتحي التباوي، وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية، إن محاولات توطين المهاجرين، سواء بشكل مباشر أو مبطن، مرفوضة تماماً من جميع الأطراف المعنية وعلى المستوى الشعبي.

وشدد التباوي في تصريحات صحفية، رصدتها “أخبار ليبيا 24” على أن الحكومة الليبية تسعى لإلغاء مراكز الإيواء في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة العربية الليبية والسلطة التنفيذية المكلفة من مجلس النواب، والتي تمثل نحو 80% من مساحة البلاد، ضمن استراتيجية قانونية واضحة.

فيما يتعلق بموقف الحكومة الليبية من محاولات توطين المهاجرين، قال التباوي: “إن موقف الجهات التنفيذية والأمنية، والقوات المسلحة العربية الليبية، وكذلك الشارع الليبي، يرفضون عملية التوطين بشكل قاطع، فهي قضية أمن قومي ليبي”. وأوضح أن المقاربة الأمنية التي تبناها الشركاء الأوروبيون لمعالجة ملف الهجرة أثبتت فشلها، مضيفاً: “نحن نسعى الآن إلى حلول مستدامة مع الجانب الأوروبي، تركز على التنمية في دول المصدر”.

وعن تأثيرات الهجرة على ليبيا، أشار التباوي إلى أن ليبيا ليست فقط دولة عبور، بل مقصد أيضًا، خاصة في ظل الأزمات في دول الجوار والتغيرات المناخية. وبيّن أن الأوضاع في مراكز الإيواء جيدة وتراعي المعايير الدولية، مع توفير خدمات صحية وترفيهية للمهاجرين، رغم رغبة الحكومة في إلغاء هذه المراكز مستقبلاً.

نجاح المؤتمر الأفريقي الأوروبي في بنغازي

أشاد التباوي بنجاح المؤتمر الأفريقي الأوروبي الذي عقد في بنغازي، مشيراً إلى أنه “حقق جميع أهدافه، وناقشنا ملفات مهمة كانت مغلقة، بما في ذلك تعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بالهجرة”. وأكد أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر ستتابع في جلسة البرلمان الأفريقي المقبلة، بهدف الوصول إلى تشريع موحد لمعالجة الأزمة.