مصر تفتتح “مسجد الماريداني” الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر بعد تجديده

أخبار ليبيا 24

أقام المجلس الأعلى للآثار في مصر حفلا، اليوم الأربعاء، بمناسبة الانتهاء من أعمال التجديد التي استمرت عدة سنوات لمسجد “الطنبغا الماريداني” الكبير الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر في القاهرة التاريخية.

“الماردياني”، هو رئيس الشرطة ومتزوج من ابنة السلطان المملوكي الناصر محمد، قام ببناء المسجد في الفترة من 1338 إلى 40 م في شارع الدرب الأحمر، وهو الطريق الذي يربط قلعة القاهرة بالبوابة الجنوبية للمدينة المسورة.

جرى تزيين المدخل الرئيسي للمسجد بالنقوش المزخرفة والرخام الفاخر. وجرى انتشال أعمدتها وقت البناء من المباني القديمة.

تجديد الماريداني

جدد الجزء الخارجي للمسجد ومئذنته في المرحلة الأولى التي بدأت في عام 2018 واكتملت في عام 2021، بينما ركّزت المرحلة الثانية اللاحقة التي مدتها 18 شهرًا على الداخل.

وقد ساعد الاتحاد الأوروبي ومؤسسة الآغا خان في تمويل المشروع. جدد المسجد بشكل كبير بين عامي 1895 و1903.

وحضر حفل الأربعاء مسؤولون مصريون والاتحاد الأوروبي ومسؤولون من المؤسسة، بما في ذلك مدير المؤسسة ونائب محافظ القاهرة.

وكان هذا الحدث الأول من نوعه منذ تعيين مدير جديد للمجلس الأعلى للآثار، محمد إسماعيل خالد، في مارس.

ويبلغ عرض مسجد الماريداني 20 مترًا، وطوله 22.5 مترًا، ويتوسطه صحن تحيط به أربعة أروقة، أعمقها وأكبرها ذلك الرواق الذي يأخذ اتجاه قبلة الصلاة.

وللمسجد ثلاثة أبواب وتوجد على يسار مدخله مئذنة مكونة من ثلاث دورات، وللمسجد قبة بثمانية أعمدة جرانيتية تسبق المحراب.

وتتوسط الصحن نافورة رخامية (ثمانية الأضلاع)، وواجهة الرواق الشمالي مغطاة برخام جميل نقش عليه تاريخ الإنشاء. وباقي أجزاء حائط القبلة مغطى بوزرة من الرخام الدقيق المطعم بالصدف.