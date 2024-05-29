مجمع الدافنية الغذائي يصدر منتجاتة لفرنسا

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المنتجات الليبية الغذائية تصل إلى أوروبا عبر مجمع الدافنية الغذائي الذي شحن أول دفعة من منتجاته إلى فرنسا، ويأتي ذلك بعد ما حققه المجمع التابع لمجموعة (وهيبة) القابضة الصناعية، من إنجازات بالسوق الأفريقية ودول الجوار والاتجاه الآن نحو الأسواق الأوروبية.

ضمن تطوير خط الانتاج بالمجمع

أعلن المجمع في بيانه “وصلت أول شحنة من منتجاته إلى دولة فرنسا، لتكون باكورة صادرات مجموعة “وهيبة” القابضة إلى الأسواق الأوروبية” إذ تسعى مجموعة وهيبة لتوسيع إنتاجها وكذلك فتح آفاق جديدة للتصدير الخارجي، والتبادل التجاري في الأسواق العالمية.

والجدير بالذكر أن منتجات المجمع متحصلة على شهادات الـ ISO العالمية أيزو 9001 وأيزو 22000، وشهادة الجودة الليبية، لتضاهي بذلك المنتجات بالأسواق العالمية، إذ تساهم في زيادة الصادرات، والرفع بالصناعات الليبية أسوة بالمنتجات العالمية الأخرى.

ويضم مجمع الدافنية الغذائي، العديد من شركات تصنيع المواد الغذائية، التي تتمتع ببنية تحتية متينة متمثلة في 18عدد مصنعاً عالي التقنية وصوامع تخزين ضخمة ممتدة على مساحة 100 هكتار، إذ يضم المجمع على شركات الدافنية للصناعات الغذائية، والشركة الليبية لتعبئة وتصنيع المرطبات، وشركة الاستثمار للمطاحن والأعلاف، وشركة طرابلس الكبرى لإنتاج وتعبئة معجون الطماطم، وشركة وادي الكوف المتخصصة في إنتاج الأرز، والقمح، وزيت الذرة، والطماطم المعلبة. كما تنتج هذه المصانع المكرونة، والكسكسي، والسميد، والدقيق، والشاي، والتوابل، والحليب المبخر، والمشروبات عالية الجودة .

تأتي هذه الخطوة في الوقت التي تحاول فيه الدولة الليبية من إقحام القطاع الخاص في عملية تنمية الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل للدولة.