عبود: تمكين المرأة الليبية في قلب استراتيجيتنا الوطنية

في خطوة تاريخية تعكس التزامًا راسخًا نحو تمكين المرأة، أعلنت انتصار عبود، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة الليبية، عن الجهود التي بذلتها وزارتها خلال الفترة الماضية وخططها الطموحة للمستقبل.

وفي حديث صحفي رصدته “أخبار ليبيا 24” أكدت عبود أن الحكومة الليبية تهدف إلى مواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية من خلال وضع حلول وآليات غير تقليدية، لافتة إلى إن المرأة تعاني من اضطهادات مضاعفة في جميع الأزمات، سواء كانت تتعلق بالهجرة غير النظامية، أو الحروب، أو الكوارث البيئية.

وأكدت عبود أن وزارتها عازمة على تغيير هذا الواقع من خلال برامج تأهيل وتدريب شاملة تستهدف النساء داخل ليبيا وخارجها، بهدف إدماجهن في كافة الوزارات والقطاعات. وعبّرت عن تفاؤلها بأن هذه الجهود ستثمر في تحقيق تمثيل أكبر للمرأة في المناصب القيادية.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة قد أحصت النساء المتضررات من أزمة درنة ضمن قاعدة بيانات دقيقة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل وفق آليات علمية لتعزيز تمكين المرأة، بحيث تستطيع الوصول إلى مناصب هامة في رأس الوزارات، وكذلك في انتخابات مجلس النواب وكافة القطاعات الحيوية. هذا الجهد المتفاني لا يقتصر على التمكين السياسي فقط، بل يتعداه إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي، مما يعزز من دور المرأة في بناء مستقبل ليبيا المزدهر.

وتطرقت عبود إلى أن مدينة بنغازي، أثبتت مرارا وتكرارا أنها مدينة عالمية قادرة على جمع العقول والخبرات من مختلف القارات لإيجاد حلول للتحديات المشتركة. وأكدت أن الحكومة الليبية تسعى لـ وضع أسس جديدة لمواجهة أزمة الهجرة غير النظامية، وتأمل أن ترى نتائج ملموسة على أرض الواقع قريبًا.

في نهاية حديثها، وجهت الوزيرة رسالة قوية إلى النساء الليبيات، داعية إياهن إلى الاستمرار في النضال بثقة وعزيمة، مشددة على أن الوزارة تقف معهن بكل قوة، وتسعى جاهدة لتحقيق المساواة والعدالة في كافة المجالات. “استمروا بثقة وهمم عالية”، قالت عبود، “فأنتم عماد المستقبل وعليكم يُبنى الأمل”.

بهذا الإصرار والعزيمة، تستمر وزارة الدولة لشؤون المرأة في العمل على تمكين النساء الليبيات، ساعية لتحقيق تغيير جذري يعيد للمرأة مكانتها المستحقة في المجتمع، ويسهم في بناء دولة حديثة تتسع لجميع أبنائها وبناتها.