طبرق: ترحيل 11 مهاجرا مصريا بينهم 9 مصابين بأمراض وبائية

أخبار ليبيا 24

رحّل جهاز الهجرة غير الشرعية في طبرق من جديد 11 مهاجرًا مصريًا بينهم 9 مصابين بأمراض وبائية إلى بلادهم عبر منفذ أمساعد البري.

وبهذا ارتفع عدد المرحلين المصريين من طبرق إلى بلادهم في غضون أسبوع إلى 43 شخصًا.

ووجه لواء إبراهيم محمد لربد رئيس فرع جهاز الهجرة غير الشرعية، اليوم الأربعاء، رسالة اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منها، تحوي أسماء المرحلين إلى مدير أمن منفذ أمساعد البري، لاستكمال عملية الترحيل.

عمليات الترحيل من طبرق

وفي 24 مايو الجاري رحّل فرع جهاز الهجرة غير الشرعية 32 مصريًا بينهم 7 يحملون أمراضًا وبائية و4 نساء متسولات بأمر من النيابة العامة.

واطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 على قائمة بأسماء المرحلين صادرة يوم 22 مايو 2024، إذ أظهرت القائمة وجود 6 أشخاص من بين المرحلين يحملون أمراضًا وبائية، إضافة إلى 4 نساء (3 منهن من دون إجراءات) جرى ترحيلهن بأمر من النيابة العامة لـ”التسول” داخل المدينة.

وفيما سبق أعلن جهاز الهجرة غير الشرعية في طبرق في 14 مايو الجاري، ترحيل 10 مصريين عبر منفذ أمساعد بينهم 4 يحملون كذلك أمراضًا وبائية.

وتنشط عمليات تهريب البشر عبر الحدود الليبية-المصرية، وغالبًا ما تنجح الأجهزة الأمنية في ضبط العديد من المهاجرين المحتجزين لدى المهربين تقوم بترحيلهم إلى بلادهم. وتعد مدينة طبرق من أولى المدن التي يصل إليها المهاجرين غير الشرعيين القادمين عبر الحدود الشرقية لليبيا.