صندوق التنمية والإعمار: درنة ستعود زاهرة

أخبار ليبيا 24

أكّد صندوق التنمية والإعمار أن مدينة درنة ستعود زاهرة من جديد بفضل أعمال الإعمار والتنمية التي تشهدها المدينة بعد الكارثة الإنسانية التي حلّت بها في سبتمبر 2023 جراء إعصار دانيال.

وتحت عنوان “كانت زاهرة وستعود” عرض صندوق التنمية والإعمار شريط فيديو يعرض حجم الدمار الذي حلّ بالمدينة إضافة إلى أعمال الإعمار التي انطلقت إثر تلك الفاجعة الإنسانية. وأظهر مقطع الفيديو بعضا من الأعمال التي يقوم بها جهاز التنمية والإعمار في درنة.

وفي فيديو آخر عرض الجهاز أعمال الإعمار والتطوير التي تجري داخل جامعة درنة، معنونًا ذلك بـ ” نصنع الإنجاز في كل مكان”.

وأكّد الجهاز، أن أعمال الإعمار تجري بوتيرة سريعة ليلًا ونهارًا. وتشمل الأعمال مشاريع صيانة المباني والطرق واستكمال وإنشاء مشاريع إسكانية وصيانة المؤسسات التعليمية والصحية، والحدائق والملاعب الرياضية في جميع الأحياء، كما تشمل إنشاء الجسور، من بينها مشروع إنشاء “كوبري وادي الناقة 2” بمدخل المدينة الغربي.

أعمال الإعمار في درنة

إضافة إلى ذلك تشمل أعمال الإعمار مشاريع البنى التحتية وصيانة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وصيانة الشبكات الكهربائية والإنارة.

ومن بين أبرز المشاريع الإسكانية إنشاء عدد من الوحدات السكنية ضمن مشروع الـ 2000 وحدة سكنية بمدخل المدينة الغربي.

يقول جهاز التنمية والإعمار، إن المشروع يهدف لتوفير سكن آمن ومستدام للسكان المستحقين وتحسين جودة الإسكان العام في المدينة.

وأكّد أن المشروع يتضمن تصميم وبناء وحدات سكنية عالية الجودة، مع توفير جميع الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة لضمان العيش الكريم للمواطن الليبي في درنة.