شواطئ “البردي وغنيمة ولاثرون” تحوز على إعجاب جمهورنا لفصل الصيف

أخبار ليبيا 24

تتمتع ليبيا بأطول ساحل على البحر المتوسط، ويجد المواطنون به متنفس في ظل الضغوطات الحياتية اليومية خاصة في العطلة المدرسية التي ستبدأ قريباً، وعلاقة الإنسان بالبحر هي علاقة حب للحرية والإنعتاق من مسؤوليات الحياة، فمياه البحر الخفيفة تطهر معها كل الشوائب النفسية لترجع الروح أخف وأنقى.

شواطئ جميلة على طول الساحل الليبي

وتتميز الشواطئ الليبية بتنوع مياه البحر بها على امتداد الساحل من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، في الشرق الليبي تمتاز تربة الشاطئ ببياضها وخلوها من الشوائب، أما البحر فهو حكاية أخرى تتدرج به ألوان الزرقة في شاطئ رأس الهلال أو البردي، المطلة على الجبل بطبيعته الخضراء الآسرة، وتأتي العائلات من جميع المدن القريبة بشكل مستمر إلى منطقة رأس هلال، من أجل الاستمتاع بالطبيعة، والابتعاد عن ضجيج المدن، والاستمتاع بسواحل منطقة الجبل الأخضر التي تتعدد بها المغارات الجبلية الطبيعية.

وانتعشت المصائف في مدينة بنغازي بعد تهيئتها وتنظيفها من مخلفات الحرب، بفضل الجيش الليبي، والتطوير المستمر من قبل الحكومة الليبية من خلال حملة التنمية والإعمار.

وفي المنطقة الغربية يتمتع ساحل مدينة سرت بخصوصية لكونه خليج إذ يشكل متعة خاصة لرواده، وفي مدينة مصراتة تتنوع المصائف على طول الشاطئ، ومن أهمها شاطئ تليل بمنطقة مليته، التي تبعد حوالي 68 كلم عن العاصمة طرابلس.

وفي العاصمة طرابلس، على الرغم من طول الساحل إلا أنه يطل على وسط المدينة، مما يجعله شاطئ لقضاء وقت ممتع للعائلات إذ يفتقد للخصوصية العالية، والتي نجدها في ضواحي المدينة، أما شط مدينة زوارة التي لا تبعد كثيراً عن العاصمة، يصفه الكثير بأنه يشبه لشواطئ جزر المالديف، لروعته وجماله.

نتيجة استطلاعنا حول أفضل الشواطئ الليبية

وفي استطلاع رأي نشرته صفحة أخبار ليبيا 24 على فيسبوك سألنا الجمهور حول (مع دخول فصل الصيف ماهي الشواطئ المفضلة لكم ولعائلاتكم؟)

كانت الردود متنوعة، علق المتابع منذر الرحال أنه يفضل شاطئ “البردي” في شرق البلاد.

بينما علقت المتابعة زهرة البيلسان أن شواطئ “غنيمة وسيلين” يحوزان على إعجابها.

وعلق معتز بالله خليل أنه يفضل شواطئ ” بحر البردي في طبرق وبحر لاثرون وبحر الحنيه في ضواحي البيضاء”.