تناول الرمان يساعد في الحفاظ على صحة عضلات الجسم

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الخلايا العضلية مع مرور الوقت والتقدم في العمر، تضمر وينقص نشاطها الطبيعي، لذا تتأثر الصحة العامة للإنسان كلما تقدم عمره، ولكن وجدت دراسة جديدة أن تناول الرمان الذي يحتوي على مادة معينة تعمل على تحفيز الخلايا وتجديدها.

تجديد الخلايا العضلية بالمكمل الغذائي

توصل فريق بحثي أميركي إلى أن (اليوروليثين أ)، وهو منتج ثانوي لبكتيريا الأمعاء، يمكن أن يعزز عند تناوله بالفم كمكمل غذائي من قدرة العضلات على التحمل وصحة الميتوكوندريا (مصنع الطاقة في الخلية) لدى البشر.

لمنتج الثانوي هو نظام غذائي يحتوي على مادة (البوليفينول) الموجودة في الرمان والتوت والمكسرات، عند تناولها تفرز المعدة بكتيريا الأمعاء النافعة التي ترجع للخلايا نشاطها الطبيعي.

وخلال دراسة أجريت بواسطة كلية الطب بجامعة واشنطن على هذا المكمل المستخلص من الرمان، ونشرت في العدد الأخير من دورية (جاما) التي تصدرها الجمعية الطبية الأميركية، أثبت الباحثون أن منتج (اليوروليثين أ) التكميلي نجح خلال الاختبارات على الحيوانات والدراسات الجزيئية للبشر، في تحفيز عملية (الميتوفاجي)، وهي عملية توصف بأن هدفها مراقبة جودة الميتوكوندريا، التي تزود الخلايا في جسمك بالطاقة، وعندما تقل أو تضمحل عملية (الميتوفاجي) في الجسم، تتراكم وتجعل العضلات أقل فاعلية مع التقدم في العمر.

ودرس الباحثون خلال الدراسة مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، والذين تم اختيارهم عشوائياً لتلقي علاج وهمي أو مكمل يومي (ألف ملليغرام من «اليوروليثين أ» لمدة 4 أشهر). وتم التأكيد في البداية على أن كل فرد من الـ66 شخصاً يتمتع بقدرة متوسطة أو دون المستوى لإنتاج «أدينوسين ثلاثي الفوسفات» (ATP) الذي تنتجه الميتوكوندريا لمساعدة الخلايا على أداء وظائف عديدة مهمة في الجسم، و أظهرت النتائج أن مقاييس تحمل العضلات كانت أفضل في المجموعة التي تناولت المكمل الغذائي، مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي. وتم قياس القدرة على التحمل من خلال تمارين تعتمد على عضلات اليد.