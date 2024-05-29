تعيين طارق بن سالم أمينًا عامًا يعيد الأمل لاتحاد المغرب العربي

عاد الأمل يلوح في الأفق مع إعلان تونس عن تعيين الدبلوماسي طارق بن سالم أمينًا عامًا لاتحاد المغرب العربي، لتتجه الأنظار مجددًا نحو هذا الاتحاد الذي تأسس على أمل توحيد الشعوب المغاربية تحت راية واحدة. وجاء هذا الإعلان يوم الإثنين من وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ليبدأ بن سالم ولايته التي تمتد لثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من يونيو المقبل.

وفي بيان رسمي، تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه، أكدت وزارة الخارجية التونسية أن هذا التعيين جاء وفقًا لمقتضيات معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي لعام 1989، وباقتراح من الرئيس التونسي قيس سعيد، وبعد موافقة جميع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد. هذه الخطوة التي طال انتظارها، تفتح الباب لأمل جديد يمكن معه إعادة مؤسسات الاتحاد للعمل بفعالية.

وحل بن سالم محل الطيب بكوش، الذي شغل المنصب سابقًا، ليبدأ مهامه الجديدة في بداية يونيو. هذا التعيين يأتي في وقت حساس، حيث فقد الاتحاد دوره الفاعل منذ سنوات طويلة بسبب الخلافات المستمرة بين المغرب والجزائر، والتي كانت العقبة الكبرى أمام تحقيق الأهداف الطموحة للاتحاد. كما أن الأحداث التي تعيشها ليبيا منذ 2011 زاد من تراجع الاتحاد وجمد جميع أنشطته.

ورغم هذه التحديات، يرى البعض أن تعيين الأمين العام الجديد يمكن أن يدفع نحو تحقيق تقدم ملموس. ومع ذلك، تبقى الخلافات المغربية الجزائرية عائقًا كبيرًا أمام عودة الاتحاد إلى دوره الفاعل الذي أُسس من أجله. الترقب يسود الآن بين الشعوب المغاربية، بانتظار ما ستؤول إليه هذه الخطوة وما إذا كانت ستنجح في تجاوز العقبات التاريخية.

وفي هذا السياق، يدعو الكثيرون إلى ضرورة تجاوز الخلافات وتوحيد الجهود لتحقيق التكامل المغاربي، الذي لا يزال حلمًا يراود الكثيرين. ومع الأمل المتجدد، تبقى العيون متجهة نحو طارق بن سالم، الذي يحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة في محاولة إعادة الحياة إلى اتحاد المغرب العربي، وتحقيق ما عجزت عنه العقود السابقة.