تعرف على الشركات الأكثر تلويثاً للبيئة بالبلاستيك

ينتج العالم حوالي 400 مليون طن من النفايات البلاستيكية كل عام، وينتهي ما يقرب 85% من مخلفات البلاستيك في مكبات القمامة أو كنفايات غير منظمة تلوث التربة، والبحار، وبحسب دراسات وتقارير أممية يوجد 5.25 تريليونات قطعة بلاستيكية كبيرة ومتناهية الصغر في المحيطات و46 ألف قطعة في كل ميل مربع من المحيط، يصل وزنها إلى 269 ألف طن، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد 3 مرات بحلول عام 2040، إذا لم تتخذ الدول سياسات صارمة تحد من التلوث البلاستيكي الذي يهدد الأمن البيئي بشكل مباشر.

نسب عالية لتلويث البيئة بواسطة شركات كبرى

وبحسب دراسة جديدة نشرت في مجلة (ساينس أدفانس)، أظهرت أن 56 علامة تجارية من شركة كوكاكولا، مسؤولة عن أكثر من نصف التلوث البلاستيكي الموجود في جميع أنحاء العالم.

الدراسة استخدمت بيانات من 84 دولة في الفترة من 2018 إلى 2022 لتحديد العلامات التجارية للمواد البلاستيكية الموجودة في البيئة، باستخدام 1576 معاينة لدراسة الوضع، وتشكل خطورة البلاستيك في دخوله لجسم الإنسان، إذ تنقسم المواد البلاستيكية إلى قطع صغيرة قد لا ترى بالعين المجردة،و تمر من خلال الاستنشاق والامتصاص وتتراكم في الأعضاء، لذا لطالما ينصح العلماء بتجنب الاعتماد على المواد البلاستيكية واستبدالها باشياء مستدامة طبيعية أو حتى ورقية.

وبحسب الدراسة فإن الشركات التي تلوث الكوكب بالمخلفات البلاستيكية، تعتبر العلامات التجارية الخمس الأولى على مستوى العالم وهي شركة كوكا كولا بنسبة (11%، بيبسيكو 5 %، شركة نستله الغنية عن التعريف والمحببة لدى الجميع بنسبة 3%، دانون 3%، شركة ألتريا 2 %، ووتمثل نسب الشركات الكبرى حوالي 24 %من إجمالي العلامات التجارية المستخدمة للبلاستيك حول العالم.