تعرف على أذكى 10 مدن حول العالم.. من بينها مدينة عربية

هيمنة الدول الأوروبية على قائمة أفضل المدن الذكية على مستوى العالم، إذ يقيس المؤشر العالمي الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية للمدن ونوعية الحياة والبيئة والشمول، و احتفظت مدينة زيوريخ السويسرية بالمركز الأول، منذ عام 2019 إلى اليوم، فيما أتت مدينة عربية واحدة في هذا التصنيف وهي إمارة أبوظبي في المرتبة العاشرة والأخيرة.

تصنيفات القائمة للمدن الذكية

وتعتمد القائمة على تقييمات الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية للمدن الذكية، بالإضافة إلى عوامل مثل نوعية الحياة والبيئة والشمول، عن طريق مسح لتصورات السكان حول القضايا المتعلقة بالهياكل وتطبيقات التكنولوجيا المتاحة لهم في مدينتهم، ومن ثم يتم حساب كل درجة من خلال الإشارة إلى السنوات الثلاث الماضية من الاستطلاع.

وقال برونو لانفين، رئيس مرصد المدن الذكية، وهو جزء من المعهد الدولي للتنمية الإدارية: “يجب على المدن أن تصمم وتتبنى استراتيجيات يمكنها مقاومة اختبار المستقبل الذي يعاني من الشكوك المتزايدة”

ويعتمد التصنيف بشكل كبير على متابعة ما إذا كانت المدينة تتبع الحوكمة التقنية، من إدخال الإجراءات اليومية في التعاملات بطريقة ذكية على اعتبار أن العالم متجه نحو التطور التكنولوجي بشكل سريع.

وبحسب التصنيف، جاءت أوسلو في النرويج في المركز الثاني، محتفظة هي الأخرى بمكانتها منذ بدء المؤشر، بينما احتفظت العاصمة الأسترالية كانبيرا بالمركز الثالث

وحلت كل من مدينة جنيف وسنغافورة وكوبنهاغن ولوزان ولندن وهلسنكي في المراكز العشرة الأولى. في حين جاءت مدينة أبوظبي في أسفل القائمة بالترتيب العاشر.

وقال التقرير إن أبوظبي وزيوريخ وأوسلو وسنغافورة وبكين وسيول كانت المدن الأكثر أداءً باستمرار في قائمة أفضل 20 مدينة منذ بدء المؤشر.

البيانات بالأرقام:

مدينة زيوريخ المرتبة الأولى

مدينة أوسلو المرتبة الثانية

مدينة كانبيرا المرتبة الثالثة

مدينة جنيف المرتبة الرابعة

مدينة سنغافورة المرتبة الخامسة

مدينة كوبنهاغن المرتبة السادسة

مدينة لوزان المرتبة السابعة

مدينة لندن المرتبة الثامنة

مدينة هلسنكي المرتبة التاسعة

مدينة أبوظبي المرتبة العاشرة