تحديات تنتظر الأمين العام الجديد.. هل يتمكن من إعادة الحياة لاتحاد المغرب العربي؟

في تصريحات أدلى بها البرلماني الجزائري، علي ربيج، أعرب عن رأيه في تعيين الدبلوماسي التونسي، طارق بن سالم، كأمين عام جديد لاتحاد المغرب العربي، حيث أشار إلى أهمية هذا التعيين في إطار المعاهدة الخاصة بتأسيس الاتحاد، والتي تمنح لتونس الحق في تعيين الأمين العام، وبناءً على مقترح من الرئيس التونسي، قيس سعيد، وبموافقة جميع قادة الدول الأعضاء.

وأكد ربيج في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن إحياء المشروع المغاربي يعد أمراً هاماً في ظل التحديات والصعوبات التي تعصف بالمنطقة، خاصةً مع تراجع دور اتحاد المغرب العربي خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات السياسية والاقتصادية بين الدول الأعضاء، وتداعيات الأزمات الإقليمية.

وفي تقديره، فإن تعيين بن سالم يشكل خطوة إيجابية قد تعيد الحياة لمشروع التكامل المغاربي، لكنه في الوقت نفسه أعرب عن قلقه من استمرار الخلافات السياسية والاقتصادية بين الدول الأعضاء، ومن تداعيات الأوضاع الأمنية في المنطقة، وتأثيرها على عمل الاتحاد.

وفي ختام تصريحاته، دعا ربيج إلى ضرورة بحث بدائل جديدة لتحقيق التكامل المغاربي، والتعاون الثنائي والجماعي بين الدول الأعضاء، مع التأكيد على أهمية تجاوز الخلافات وتعزيز العمل الدولي لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

يذكر أنه تم تعيين الدبلوماسي التونسي، طارق بن سالم، كأمين عام جديد لاتحاد المغرب العربي لمدة 3 سنوات، وهذا القرار تم اتخاذه بناءً على المعاهدة الخاصة بتأسيس الاتحاد المغربي عام 1989، التي تمنح لتونس الحق في تعيين الأمين العام للاتحاد. وقد أعلنت وزارة الخارجية التونسية عن هذا التعيين، وذكرت أنه تم بناءً على مقترح من الرئيس التونسي، قيس سعيد، وبموافقة قادة الدول الأعضاء في الاتحاد.

وتعتبر هذه الخطوة مهمة لتفعيل دور الاتحاد المغربي وتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء في المنطقة. ويأتي هذا التعيين في ظل تحديات كبيرة تواجه المنطقة، بما في ذلك التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، والخلافات السياسية بين المغرب والجزائر، بالإضافة إلى التحولات الاقتصادية والسياسية في الجزائر وتونس.