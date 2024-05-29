المنفي يطالب بحماية الاستثمارات الليبية الأفريقية في أولى جلسات المصرف الأفريقي

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شارك محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في الجلسة الأولى الرئاسية الرفيعة المستوى عقب حفل افتتاح الاجتماع السنوي الـ59 لمجموعة المصرف الأفريقي للتنمية، و الاجتماع السنوي الـ50 للصندوق الأفريقي، وشدد في كلمته على ضرورة العمل لحماية الاستثمارات الليبية في القاهرة، لاسيما أن الاستثمارات الليبية الخارجية عرضة للأطماع.

حول مشاركة المنفي في الجلسة الأفريقية

جاءت مطالبة المنفي خلال كلمته، مساء اليوم الأربعاء، أمام الرؤساء المشاركين في الجلسة وهم الرئيس الكيني وليام روتو، والرئيس الرواندي بول كيغامي، ورئيسة وزراء ناميبيا سارة أماداهيلا، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

ووفقاً للمكتب الإعلامي للرئاسي أكد المنفي على أهمية تمسك دول الاتحاد الأفريقي بالموقف الأفريقي المُوحد تجاه إصلاح النظام المالي العالمي، ومؤسساته التي تأسست في وقت كانت فيه أفريقيا غائبة بسبب خضوعها للاستعمار الأجنبي، وأشار إلى أن عن طريق المؤسسات المالية التي أنشأها الاتحاد الأفريقي تستطيع القارة الأفريقية تحقيق الاستدامة المالية، وضمان استقلالها المالي والاقتصادي، وعلى رأسها مصرف الاستثمار الأفريقي الذي ستستضيفه ليبيا، داعياً في هذا الصدد إلى أهمية تسريع إجراءات الانضمام والمصادقة التي ما زالت متأخرة من قِبل بعض الدول.

وثمن رئيس المجلس الرئاسي، في كلمته، الدور الذي يقوم به المصرف الأفريقي للتنمية في تحقيق الازدهار والرخاء بالقارة، مؤكدا أن ليبيا بوصفها إحدى الدول المساهمة في المصرف تسعى إلى رفع وتيرة تعاملها معه.

ونبه المنفي إلى “الضغوط التي تتعرض لها الاستثمارات الليبية وإسهامات المصرف الليبي الخارجي في عدد من الدول الأفريقية، التي تعتبر نموذجا للاستثمارات البينة الأفريقية – الأفريقية، وهو ما يحتم علينا التعاون من أجل حمايتها، خاصة بعد قرار تأميم المصرف المشترك بين ليبيا وبوركينا فاسو من قبل المجلس العسكري الحاكم، والتوسع في هذه الاستثمارات خطوة مهمة لتحقيق التكامل الأفريقي”.