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المنفي يشارك في اجتماعات بنك التنمية الأفريقي في دورته 59

التحول المالي الأفريقي

29 مايو، 2024 12:01 ص
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أخبار ليبيا 24

وصل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي إلى العاصمة الكينية نيروبي، للمشاركة في أعمال الاجتماع السنوي التاسع والخمسين لبنك التنمية الأفريقي، والاجتماع السنوي الخمسين لصندوق التنمية الأفريقي، والذي يهدف إلى التباحث حول الاقتصاد الأفريقي ومساهمة الدول لتذليل الصعوبات التي تواجه الاقتصاد على مستوى القارة الأفريقية.

مشاركة أكثر من 81 دولة

وسيشارك في الاجتماعين عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة الأعضاء بلجنة الاتحاد الأفريقي المعنية بالمؤسسات المالية الأفريقية، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وتنعقد فعاليات الاجتماع السنوي التاسع والخمسين لبنك التنمية الأفريقي، والاجتماع السنوي الخمسين لصندوق التنمية الأفريقي للعام 2024 خلال الفترة من 27 إلى 31 مايو في مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات في نيروبي.

أبرز موضوعات الاجتماعات

وتتناول اجتماعات هذا العام مواضيع التحول في أفريقيا، ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وإصلاحات الهيكل المالي العالمي، إلى جانب مناقشة ملف الافتقار إلى التمويل المناخي للأولويات الأفريقية وارتفاع تكلفة رأس المال للاستثمار في البنية التحتية المستدامة لتحقيق النمو الأخضر والتحول العادل للطاقة.

ومن ضمن فعاليات التي ستقام على هامش الاجتماع السنوي، جلسات مخصصة للدول الأعضاء بدعوات فقط، واجتماعات ثنائية مغلقة، بالإضافة إلى فعاليات مفتوحة متاحة للصحافة، كما توفر هذه الاجتماعات منتدى لمحافظي مجموعة البنك لتبادل خبراتهم في إدارة عبء الدين العام، الذي ارتفع في أعقاب الصدمات الاقتصادية العالمية في السنوات القليلة الماضية.

ويعد صندوق التنمية الأفريقي الذراع الميسرة لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، ومن المقدر أن يشارك حوالي 3 آلاف مشارك في فعاليات الاجتماعات من ضمنهم 81 دولة كأعضاء دائمين.

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29 مايو، 2024 12:01 ص
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