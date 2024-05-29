الفنان أحمد فكرون تجربة فنية ليبية وصلت للعالمية

أخبار ليبيا 24

تتمتع الموسيقى الليبية كغيرها من أنواع الموسيقى العربية والعالمية بتنوع كبير، ولها خصوصيتها بالطبع لأن الفن يعبر عن المجتمع بشكل مباشر، فهو المرآة العاكسة لحال المواطن البسيط تسرد كلمات الأغاني قصص وحكايا الناس، أفراحهم وأحزانهم، آمالهم ورغباتهم.

حالة موسيقية فريدة من نوعها

وعند الحديث عن الموسيقى الليبية الحديثة، يقفز اسم لمع في العالم أجمع، وهو الفنان الليبي إبن مدينة بنغازي (أحمد فكرون) غنّى أشكالاً موسيقية عديدة، مثل أغاني ( كالنورس، طائر حر) إذ يبحث دائماً على نوعٍ جديدٍ يدمج به الألحان والكلمات الليبية ويبحث فيه عن حياة جديدة، تأخذ موسيقاه الطابع التجريبي في الراي، والريقي والسول والفانك، جميعها ألوان موسيقية امتاز بها فكرون ولمع نجمه فيها لاسيما الفانك.

رحلة فكرون الموسيقية لم تكن سهلة إطلاقاً داخل ليبيا، إذ عُرف فنّه في فترة الثمانينات وهي الفترة التي حارب فيها النظام السابق كافة أشكال الفنون بتكسير الآلات الموسيقية وحرقها أمام الناس في الشوارع، وترهيب كل من يحاول الإبداع في هذا المجال.

وفي التسعينيات أخرج ألبوم سندباد، الألبوم الوحيد الذي أنتجه في ليبيا، في طرابلس تحديداً. وكان النظام يقصيه في كل خطوة يحاول خطوها، إلا أنه وجد من الإنترنت مساحة للانطلاق والتعريف بفنه وإنتاجه للعالم، وفي نهاية الثمانينات تمكن فكرون من إنتاج ألبومين شكّلا البداية لنجاحه عالمياً وهما “سوليل سوليل” العنوان الفرنسي لأغنية ليل السهرانين، و ” موت دامور” العنوان الفرنسي أيضاً لأغنية كلمات حب، ومن ثم نجح فكرون بنشر فيديو كليب لأغنية ليل السهرانين.

وعن أغنية ليل السهرانين كتب القاص والكاتب الشاب محمد النعاس “، أغنية تحتفي باللهجة الليبية، اللهجة البنغازية بالتحديد، تعاون فيها فكرون مع الشاعر الغنائي نبيل الجهمي، كانت كلمات الجهمي تحتفي بالصحراء، ببنغازي، بالحب الليبي المسكون بفراق الحبيب، بالشوق. الألحان الممزوجة بها الأغنية، أخذت من الصوفية الليبية شيئاً من طابعها”.

موسيقى فكرون وصلت للجمهور الغربي، لأنه آمن بأن الفن لغة موحدة تصل للجميع وتؤثر في مشاعرهم، ويحسب له إيصال الفن الليبي بكل مايحمله من خصوصية ومميزات للعالم الآخر.