السماء تبوح بأسرارها وتعد بالاستقرار.. الجنوب يستعد لرعود خجولة

أخبار ليبيا 24



أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية عن هدوء سيخيم على معظم مناطق البلاد، حيث ستزى السماء بصفاء يشبه صفحات المياه الهادئة، بينما تتحضر أقصى مناطق الجنوب لاستقبال سحب رعدية قد تهمس بالأمطار.

استقرار ودرجات حرارة متفاوتة: تنوع المناخ في لوحة ربانية

وفي نشرة الأحوال الجوية الصادرة اليوم الأربعاء، جاءت الأرقام تتحدث عن درجات حرارة قصوى تتراوح بين 24 و37 درجة مئوية عبر مناطق البلاد، مما يعكس تنوعا فريدا يتناغم مع الطبيعة الساحرة لهذه الأرض.

من رأس اجدير حتى الجبل الغربي: السماء الصافية ترحب بزوارها

تُزين السماء بصفائها المعتاد، بين رأس اجدير وسرت، مرورا بسهل الجفارة وجبل نفوسة. الرياح هنا جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 30 و35 درجة مئوية على باقي المناطق، مع توقع انخفاضها غدا.

الخليج وسهل بنغازي: ارتفاع قادم في درجات الحرارة

السماء هنا تتباهى بصفائها مع قليل من السحب العابرة، والرياح متغيرة الاتجاه تتحول إلى شمالية خفيفة السرعة. تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و27 درجة مئوية في غالبية المناطق، وبين 30 و33 درجة مئوية في رأس لانوف وأجدابيا، مع توقع ارتفاع ملحوظ غدا في مناطق الخليج.

الجفرة وسبها: السماء بسحب رعدية تزور الجنوب

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تتكاثر السحب الرعدية على أقصى الجنوب، خاصة في القطرون، حيث يصحبها خلايا رعدية ممطرة. الرياح هنا شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا في القطرون. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و39 درجة مئوية.

الواحات وتازربو: الجنوب يستعد لأمطار متفرقة

أما في مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، فتتواجد السحب الرعدية الممطرة بشكل متقطع، والرياح متغيرة الاتجاه، تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية غدا. درجات الحرارة القصوى هنا تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية، مما يعد بتنوع مناخي يثري تلك المناطق.