الدبيبة في بكين لبحث عودة السفارة والشركات الصينية إلى ليبيا وتبادل السجناء

أخبار ليبيا 24

بحث عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية مع نظيره الصيني لي تشيانغ، في العاصمة الصينية بكين، اليوم الأربعاء، عودة السفارة والشركات الصينية إلى ليبيا وتبادل السجناء بين البلدين.

وقال مكتب الدبيبة، إن الجانبان عقدا خلال الزيارة اجتماعا موسعا للتباحث في عدد من الملفات المشتركة، ومناقشة عودة السفارة الصينية للعمل من طرابلس، والإجراءات التي اتخذتها الصين بشأنها، وعودة الشركات الصينية لاستكمال المشاريع المتعاقد عليها.

الدبيبة: مستعدون لتبادل السجناء

وأضاف، كما جرت مناقشة ضرورة تبادل السجناء بين البلدين، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية المستهدفة في ليبيا.

ونقل المكتب عن تشيانغ تأكيده بأن الصين عازمة على عودة عمل السفارة في طرابلس بعد حالة الاستقرار التي تعيشها ليبيا من خلال جهود حكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى عودة عدد كبير من السفارات الآسيوية للعمل من العاصمة.

الصين وإعمار ليبيا

وقال المكتب، إن تشيانغ أشار إلى رغبة الصين والشركات العاملة بليبيا في العمل والمشاركة في إعادة الإعمار التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة، كما أبدى تعاونه بشأن تبادل السجناء وعودة السجين الليبي لاستكمال مدته في ليبيا، وكذلك عودة السجناء الصينيين لقضاء محكوميتهم في الصين.

وأضاف المكتب، أن تشيانغ أكد دعم بلاده لحالة الاستقرار والتنمية التي تشهدها ليبيا، ودعمها دوليا من أجل استمرارها من خلال إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات.

من جانبه أكد الدبيبة ضرورة التعاون المشترك بين البلدين ومواصلة التباحث والتشاور في جميعالمجالات، ومعالجة الصعوبات التي تواجه الصين على المستوى العام والخاص للمساهمة في إعادة الإعمار بليبيا.

وقال مكتب الدبيبة، إن الطرفان ناقشا استعدادات ليبيا لاستضافة المنتدى الرابع للمدن العربية الصينية المزمع عقده في طرابلس نهاية أكتوبر من هذا العام.