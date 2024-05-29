صعود تاريخي لـ “الأهلي بنغازي” إلى نهائي أبطال أفريقيا لكرة السلة

أخبار ليبيا 24

إنجاز تاريخي وكبير حققه حقق الأهلي بنغازي اليوم الأربعاء بصعوده إلى نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة إثر تخطيه في منافسة شديدة لفريق ريفرز هوبرز النيجيري.

وجاءت المباراة حافلة بالندية، إذ نجح فريق الأهلي بنغازي في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 48-37.

وفي الشوط الثاني، استطاع المنافس الشديد ريفرز هوبرز تعديل النتيجة لينتهي الربع الثاني بالتعادل بنتيجة 73-73، قبل أن يحسم الأهلي المواجهة لصالحه بنتيجة 89-83.

ريفرز هوبرز يهنئ الأهلي بنغازي

وإثر خسارته هنأ فريق ريفرز هوبرز الأهلي بنغازي بالصعود إلى نهائي البطولة. وكتب ريفرز هوبرز على منصة “إكس”: “ألف مبروك للأهلي الليبي الفوز.. لقد كانت مباراة جيدة.. سنعود للعب مباراة تحديد المركز الثالث يوم الجمعة”.

الأهلي بنغازي تنتظره مواجهة الفائز من مباراة كيب تاون الجنوب أفريقي وبترو دي لواندا الأنغولي، في المباراة النهائية للبطولة.

ويأمل الفريق الليبي تحقيق إنجاز تاريخي واستمرار تفوق الأندية العربية الثلاثة، التي توجت في آخر ثلاثة نسخ لبطولة “بال”، وهي الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي والأهلي المصري.

وصعد الأهلي إلى نصف نهائي البطولة المقامة في روندا عندما فاز على منافسه حامل اللقب الأهلي المصري بنتيجة (86-77)، يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة أفريقيا لكرة السلة.

وجاء صعود ممثل نيجيريا ريفرز هوبرز، إلى الدور نصف النهائي لأول مرة على الإطلاق في البطولة بعد فوزه بنتيجة 92-88 على بطل النسخة قبل السابقة المنستير التونسي في ربع النهائي في كيجالي يوم الاثنين.