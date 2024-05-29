اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي يزيد راتبك بنسبة 25%

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في عالم يتجه نحو إدخال الذكاء الاصطناعي في كافة مجالات الحياة، لاسيما في الأعمال على اختلافها، أكدت دراسة جديدة أن اكتساب مهارات استخدام تقنيات الذكاء الصناعي قد تزيد من المرتب بنسبة 25% مشيرة إلى أن الوظائف التي تتطلب امتلاك الشخص لمهارات استخدام هذه التقنية تقدم أجوراً أعلى بكثير من تلك التي لا تتطلب ذلك.

تفاصيل حول الدراسة الجديدة

قامت شركة (برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) ) وهي ثاني أكبر شركة خدمات مهنية في العالم، بتحليل أكثر من 500 مليون إعلان وظائف في 15 دولة في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا، وتوصلت إلى أن أجور الوظائف التي تتطلب امتلاك الشخص لمهارات استخدام الذكاء الاصطناعي كانت ​​أعلى بنسبة 25% في المتوسط في الولايات المتحدة مقارنة بالوظائف المماثلة في نفس المجال التي لا تتطلب تلك المهارات، في حين بلغت النسبة في بريطانيا إلى 14% و11% في كندا.

وبحسب تصريحات خبير الاقتصاديين في شركة برايس ووترهاوس كوبرز “البلدان والقطاعات التي لديها طلب كبير على مهارات الذكاء الاصطناعي تشهد زيادات في الرواتب، خاصة إذا كانت هناك ندرة في المهنيين البارعين في المجال” على اعتباره أنه لايزال القطاع جديد بالنسبة للعالم أجمع.

وتختلف نسب الزيادة في المرتبات على حسب التخصصات، وحاجتها لاستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يحتاج لمدخلي بيانات أساسية حتى يتمكن المستخدمين من الاستفادة من الخدمات الذكية، فقد يحصل المحامون في الولايات المتحدة الذين يتمتعون بمهارات الذكاء الاصطناعي على أجور أعلى بنسبة 49%، ويمكن أن تزيد رواتب المحللين الماليين بنسبة 33%، وذلك مقارنة بالعاملين في وظائف تقليدية مماثلة.