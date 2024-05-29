افتتاح مكتب لوزارة العمل في مدينتي بنت بيه والغريفة

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افتتح المهندس سالم الزادمة نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية رفقة المهندس عبدالله الشارف أرحومة وزير العمل والتأهيل، مكتب الوزارة ببلديتي بنت بيه والغريفة، حتى تصل كافة خدمات الوزارة بالشكل المطلوب لمدن الجنوب الليبي وتذليل الصعاب على المواطنين.

تسهيل الخدمات الحكومية في بلديات الجنوب

وحضر حفل الافتتاح محمد عبدالحفيظ زايد وزير البيئة وعدد من النواب والقيادات العسكرية وعمداء البلديات.

وفي كلمته اعتبر وزير العمل والتأهيل المهندس عبدالله أرحومة أن افتتاح المكتب يشكل نقلة نوعية نحو تعزيز بيئة العمل، وضمان مستقبل أفضل للمدينتين، وأكد على التزام الوزارة بتقديم كافة الخدمات للمواطنين وتعزيز فرص العمل للشباب خاصة في كافة أنحاء البلاد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، وتعليمات رئيس الحكومة أسامة حماد.

وبدورهم ثمن الحاضرون من أعيان المدينة جهود الحكومة الليبية بتحسين الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية بالوزارات.

ومن المقرر أن تقدم المكاتب خدماتها للمواطنين، إلى جانب تجهزها بأن تكون ملائمة لإقامة الدورات التدريبية للرفع من كفاءة الباحثين عن عمل والموظفين لتطوير خبراتهم.

وفي سياق آخر، ضمن مساعي وزارة العمل والتأهيل على الرفع من خدمات كافة المكاتب على مستوى البلاد، اجتمع الوزير بمقر ديوان الوزارة بمدينة سرت مع قيادات الوزارة؛ لمناقشة آليات تنفيذ قرار رئيس الحكومة أسامة حماد بتكليف الوزارة باتخاذ الإجراءات والحلول المناسبة لمعالجة أوضاع الشركات الوطنية المتعثرة، والشركات الأجنبية المنسحبة بشكل نهائي بما لا يخالف القانون والتشريعات النافذة.