اختيار بيلينجهام كأفضل لاعب في الدوري الإسباني لهذا الموسم

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اختير لاعب وسط ريال مدريد الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب الموسم في الدوري الإسباني، بعد أن لعب اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا دورًا محوريًا في قيادة النادي إلى لقب الدوري الـ36.

وتفوق بيلينجهام على زميله فينيسيوس جونيور وأنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد) وأرتيم دوفبيك (جيرونا) وروبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) في الأصوات التي أدلى بها المشجعون وقادة الأندية ولجنة من الخبراء.

وسجل 19 هدفًا وقدم ست تمريرات حاسمة في 28 مباراة بالدوري هذا الموسم، كما سجل 23 هدفًا وصنع 12 في جميع المسابقات للنادي.

رسالة بيلينجهام

وقال بيلينجهام، الذي لم يتمكن من حضور الحفل الذي أقيم، يوم الثلاثاء، في سردينيا، بينما كان يستعد لنهائي دوري أبطال أوروبا في ويمبلي ضد ناديه السابق بوروسيا دورتموند، إنه يشرفه الحصول على الجائزة.

وقال في رسالة: “أود أن أهديها لزملائي في الفريق، والجهاز الفني، والأهم من ذلك، لجماهير أفضل ناد في العالم”. وأضاف: “إنّه لمن دواعي سروري في كل مرة ألعب فيها لهذا الفريق.. هلا مدريد!”.

وفاز الإنجليزي أيضًا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لموسم 2022-23 عندما لعب مع دورتموند قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل رسوم تبلغ حوالي 103 ملايين يورو (111.71 مليون دولار). وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أثنى سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند، على بيلينجهام.

وقال: “أعلم مدى قوة جود وأعرف شخصيته جيدًا، لذا فهو لاعب رائع، وشخصية مذهلة وبالطبع سيبذل قصارى جهده للفوز بهذا النهائي”.