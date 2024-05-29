أوشن فايكينغ تنقذ 41 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا

في مساء يوم الثلاثاء، وعلى بعد أميال قليلة من سواحل ليبيا المتلاطمة، نجحت السفينة الإنسانية “أوشن فايكينغ”، التابعة لمنظمة “إس أو إس ميديتيرانيه“، SOS Méditerranée في إنقاذ 41 مهاجرًا كانوا يكافحون للبقاء على قيد الحياة على متن قارب خشبي متهالك. بين هؤلاء المهاجرين، كان هناك قاصران، يشتركان مع الآخرين في رحلة محفوفة بالمخاطر، في محاولة للوصول إلى بر الأمان.

وفي تلك اللحظات العصيبة، تضافرت جهود فريق الإنقاذ ليتمكنوا من انتشال الأشخاص من براثن البحر. كانت الأوضاع سيئة، حيث كان أحد المهاجرين يعاني من انخفاض حرارة الجسم، بينما كان آخرون مصابين بحروق نتيجة الوقود المتسرب.

وتكريماً لهؤلاء الأبطال، خصصت السلطات البحرية الإيطالية ميناء أنكون، الواقع في شرق إيطاليا، ليكون الملاذ الآمن للناجين. ومع وصولهم إلى اليابسة، بدأت فرق الإغاثة في تقديم العناية اللازمة للمهاجرين، الذين تميزت وجوههم بالإرهاق والأمل على حد سواء.

ومنذ عام 2016، كانت منظمة “إس أو إس ميديتيرانيه” رمزاً للإنسانية في البحر الأبيض المتوسط، حيث تمكنت من إنقاذ أكثر من 40 ألف شخص من الغرق في هذا البحر الغادر، خاصة في القطاع الأوسط، المعروف بأنه أخطر طريق للهجرة في العالم.

لكن البحر الأبيض المتوسط لا يزال يحصد الأرواح؛ ففي عام 2023 وحده، فقد 3155 مهاجرًا حياتهم أو اعتبروا في عداد المفقودين أثناء محاولتهم الوصول إلى شواطئ أوروبا. ومنذ يناير من هذا العام، بلغ عدد من قضوا أو فقدوا 880 شخصًا، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.