أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى لأول مرة في أربعة أسابيع

أخبار ليبيا 24

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى في أربعة أسابيع، يوم الأربعاء، بفضل توقعات بأن المنتجين الرئيسيين سيمددون تخفيضات الإنتاج في اجتماع يوم الأحد وأن استهلاك الوقود سيبدأ في الارتفاع مع بدء موسم ذروة الطلب في الصيف.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 84.41 دولار للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ الأول من مايو عند 85.02 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتًا، أو 0.4%، إلى 80.17 دولارًا، بعد أن سجلت أيضًا أعلى مستوياتها منذ الأول من مايو عند 80.62 دولارًا. وربح الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة، يوم أمس الثلاثاء.

تخفيضات النفط الطوعية

ويتوقع التجار والمحللون أن تبقي مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، على تخفيضات الإنتاج الطوعية بنحو 2.2 مليون برميل يوميا.

كما أن بداية موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي، عندما يصل الطلب على وقود الطرق والطيران إلى ذروته، يدعم الأسعار أيضًا.

وينتظر المستثمرون بيانات مخزونات الخام الأمريكية من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم. جرى تأجيل الإصدار لمدة يوم واحد بسبب يوم الذكرى يوم الاثنين.

وينتظر المستثمرون أيضًا تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أبريل المقرر صدوره يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يظل مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ثابتًا على أساس شهري، ما قد يؤثر على توقعات خفض أسعار الفائدة ويؤثر على أسعار النفط. وتأرجحت التوقعات بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة، مع قلق صناع السياسات من التضخم الثابت.