أبوزريبة في زيارة طارئة لسبها على خلفية أحداث مقر البحث الجنائي

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تداركاً لتفاقم الوضع بسبب الهجوم المسلح الذي حدث ليلة الأمس على مقر البحث الجنائي سبها، اصدار عصام أبوزريبة وزير الداخلية بالحكومة الليبية قراراً يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الواقعة على أن تسلم تقريرها في غضون 48 ساعة.

تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة

ونص القرار رقم 265 للعام 2024 على أن يرأس اللجنة مدير فرع الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمنطقة الجنوبية، مع عضوية مديري أمن غات ووادي البوانيس، حسب ما نشره الناطق باسم رئيس مكتب الإعلام بالداخلية محمد أبولموشة على صفحته بفيسبوك.

أصدر القرار بعد زيارة طارئة لمدينة سبها من قبل وزير الداخلية، لاحتواء الوضع وعدم تأزمه، لاسيما أن المنطقة تشهد توترات أمنية منذ وقت طويل، وتعمل القيادة العامة في الجيش الليبي على بسط الأمن في المنطقة. واجتمع أبوزريبة مع قادة عسكريين وأمنيين في المنطقة الجنوبية، للوقوف على الوضع وتقييمه بشكل دقيق.

ونعت مديرية أمن سبها أمس الثلاثاء، اثنين من عناصر قسم البحث الجنائي، واصفة إياهما بـ(شهداء الواجب) وهما آدم إبراهيم رحمة نوبة، والشرطي إبراهيم عبدالرزاق فرج سالم ، دون أن توضح ملابسات وفاتهما.

وقبل زيارته للمدينة، اجتمع أبوزريبة مع عضو مجلس النواب عن دائرة سبها أحمد الشارف إذ ناقش اللقاء الحادثة التي وقعت في البحث الجنائي البارحة، واستعرضا الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من آليات وخطط تكفل نشر الأمن والاستقرار بين المواطنين.