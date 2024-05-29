أبوجناح يجتمع مع نظيره وزير الصحة المغربي لتعزيز التعاون في مجال تصنيع الأدوية

أخبار ليبيا 24

خلال مشاركته في أعمال الدورة السابعة والسبعين لجمعية منظمة الصحة العالمية في جنيف، بحث رمضان أبوجناح نائب رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، وزير الصحة المكلف، مع نظيره وزير الصحة المغربي خالد آيت طالب، لتعزيز التعاون بين ليبيا والمغرب في مجالي التصنيع الدوائي والتأمين الصحي.

فتح آفاق التعاون الصحي مع المغرب

وتناول اللقاء زيادة تبادل الخبرات بين الفرق الطبية من خلال التعاون بين المؤسسات الصحية في كلا البلدين، وانعقد هذا الاجتماع على هامش فعاليات افتتاح الدورة السابعة والسبعين لجمعية منظمة الصحة العالمية، المنعقدة في جنيف بمشاركة أكثر من 90 دولة، حسب بيان وزارة الصحة على صفحتها الرسمية بفيسبوك.

وتبادل الوزيران التجارب العملية في قطاع الصحة، وإيجاد أنجع الحلول لتنمية قطاع الصحة بما يحمله من تحديات كبيرة لاسيما في ليبيا، وتبادلا الخبرات في مجال المبادرات والتغطية الصحية الشاملة وإدارة المستشفيات والمنشآت الطبية.

واستعرض طالب تجربة المغرب في تعميم التغطية الصحية، معربا عن تطلعه لتبادل الزيارات الرسمية بين قيادات الصحة بالبلدين لبحث فرص الاستثمار الصحي وإبرام اتفاقات تعاون في هذا الإطار.

وعن القضايا التي تتناولها الدورة السابعة والسبعين لجمعية منظمة الصحة العالمية، تتمثل في الأهداف المليارية الثلاثة لمنظمة الصحة العالمية والمتمثلة في استفادة مليار شخص من التغطية الصحية الشاملة، وحماية مليار شخص من الطوارئ الصحية على نحو أفضل. إلى جانب التشاور حول التحديات الصحية العالمية الكبيرة مثل تغير المناخ، وتفشي الأمراض، والنزاعات، وتأثيرها على الصحة العامة.