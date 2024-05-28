مياه الشرب في خطر! تقرير يكشف عن تلوث مرعب في زليتن

في خبر صادم يثير قلق الجمهور، كشف تقرير استشاري تسلمه النائب العام الصديق الصور عن وجود تلوث خطير في مياه الشرب في مدينة زليتن.

وفقًا للتقرير، الذي تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه، فإن ارتفاع منسوب المياه في المدينة يعود إلى تشبع الطبقات الجيولوجية بمياه الصرف الصحي، مما يمنع تسرب المياه إلى الطبقات السفلية.

وكشفت التحاليل الكميائية التي أجريت عن وجود عناصر ومواد بنسب عالية تشكل خطرًا جسيمًا على صحة سكان المنطقة، مثل الرصاص والمنجنيز والحديد والقصدير والزرنيخ والأنتموني والسيلينيوم. وتجاوزت نسب هذه العناصر الثقيلة الحدود المسموح بها وفق المواصفات الليبية والأوروبية.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت النتائج تلوث المياه بملوثات عضوية وانتشار البكتيريا المعوية بنسب عالية، مما يشكل خطرًا محدقًا على صحة السكان.

وتشير العينات المأخوذة من مصادر المياه إلى تلوث بمعدن النترات بنسب تتجاوز الحد المسموح به، إضافة إلى وجود تلوث بالنيتريت والأمونيا نتيجة الأنشطة الزراعية واختلال نظم الصرف الصحي في المدينة.

بالإضافة إلى كل ذلك، تبين أن البكتيريا المعوية منتشرة بنسبة تزيد عن الحد المسموح به، ما يعني أن المياه الجوفية التي يعتمد عليها سكان المدينة لا تلبي المواصفات الصحية الوطنية والعالمية.

وفي ظل هذه الوضعية الخطيرة، يتعين على السلطات المعنية اتخاذ إجراءات عاجلة لحل هذه المشكلة البيئية وحماية صحة السكان.