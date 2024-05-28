مؤتمر طبي في بنغازي يوصي بوضع ضوابط لممارسة مهنة التجميل

أخبار ليبيا 24

أوصى مؤتمر جراحة الحروق وأمراض الجلدية والتجميل، المنعقد في بنغازي، بوضع ضوابط لممارسة مهنة التجميل ترتكز على ضرورة حصول الممارسين لها على شهادات تخصصية في المجال.

كما أوصى المؤتمر، في ختام أعماله أمس الاثنين في فندق تيبستي، بضرورة وضع ضوابط فنية للمراكز والعيادات التي يسمح لها بإجراء التدخلات العلاجية والتشخيصية في مجال التجميل.

وأوصى المؤتمر كذلك بتشكيل لجنة فنية تعمل تحت إشراف جمعية الجلدية وجمعية جراحة الحروق والتجميل لإعداد بروتكول يتضمن تلك الضوابط.

وشاركت وزارة الصحة بالحكومة الليبية في اختتام فعاليات المؤتمر السادس للجمعية الليبية لجراحة الحروق والتجميل والمؤتمر السابع لأمراض الجلدية والتجميل، والذي استمر على مدار ثلاثة أيام متواصلة.

مؤتمر التجميل في بنغازي

وضم المؤتمر في بنغازي نخبة من الوفود الطبية من دول الإمارات والعراق والكويت وإيران وفلسطين ومصر وتونس والجزائر وغينيا ومالطا وإيطاليا.

وقدم المؤتمر خلال أيامه الثلاثة العديد من الأوراق البحثية والعلمية في مجال الأمراض الجلدية وجراحة التجميل

وحضر المؤتمر في بنغازي مجموعة من اختصاصيين واستشاريين من كل أنحاء ليبيا. ولأول مرة يتم دمج المؤتمرين وعرض أوراق بحثية يبلغ عددها أكثر من ثمانين ورقة علمية، هدفها الأول هو تبادل الخبرات ومواكبة التطور العلمي في تشخيص الأمراض.

وقالت وزارة الصحة، إن هذه الخطوة تأتي بناء على الرؤية الجديدة لتطوير النظام الصحي في ليبيا عن طريق الرفع من كفاءة الأطباء، للرقي بمستوى الخدمات الطبية وتقديم الرعاية الشاملة للمرضى.