عون يستأنف عمله بعد إيقاف من قبل الرقابة الإدارية دام شهرين

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة النفط والغاز بالحكومة منتهية الولاية، إن الوزير محمد عون استأنف العمل، اليوم الثلاثاء، بعد توقف دام شهرين على ذمة التحقيق القانوني.

وأوقف محمد عون وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس مؤقتا في مارس الماضي من قبل هيئة الرقابة الإدارية وسط تحقيق قالت إنه يتعلق “بوجود مخالفات قانونية”.

وقالت الوزارة، إن هيئة مكافحة الفساد رفعت الإيقاف في 12 مايو مع انتهاء التحقيق.

ونشرت وزارة النفط صورة لعون وهو جالس على مكتبه يتفقد ملفا قائلة، إن الوزير “استأنف مهامه هذا الصباح”.

وتشرف سلطة مكافحة الفساد على أداء الحكومة، وتشمل صلاحياتها التعيينات الصعبة في المناصب العامة وتعزيز المساءلة العامة.

إيقاف عون

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ذكرت أن عبد الله قادربوه رئيس الهيئة أصدر قرار إيقاف محمد عون وزير النفط والغاز على ذمة التحقيق في وقائع القضية رقم (178) التي كشفت عن وجود مخالفات قانونية.

وردا على قرار الإيقاف، أعلنت النقابة العامة للنفط رفضها قرار عبدالله قادربوه، معتبرة أن القرار انتهاك صارخ لمبدأ الشفافية والنزاهة، في ظل أوضاع سياسية واقتصادية مزرية تمر بها البلاد، وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة.

وطالبت النقابة، في بيان، جميع القوى الوطنية بالوقوف صفًا واحدًا ضد هذا الإجراء الذي يضر بمصلحة الدولة الليبية، مشددا على ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومستقل في هذه القضية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد والتلاعب بمقدرات الدولة.