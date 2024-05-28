إقتصادالأخبار

عون يستأنف عمله بعد إيقاف من قبل الرقابة الإدارية دام شهرين

28 مايو، 2024 2:07 م
0 0
عون يستأنف عمله بعد إيقاف من قبل الرقابة الإدارية دام شهرين

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة النفط والغاز بالحكومة منتهية الولاية، إن الوزير محمد عون استأنف العمل، اليوم الثلاثاء، بعد توقف دام شهرين على ذمة التحقيق القانوني.

وأوقف محمد عون وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس مؤقتا في مارس الماضي من قبل هيئة الرقابة الإدارية وسط تحقيق قالت إنه يتعلق “بوجود مخالفات قانونية”.

وقالت الوزارة، إن هيئة مكافحة الفساد رفعت الإيقاف في 12 مايو مع انتهاء التحقيق.

ونشرت وزارة النفط صورة لعون وهو جالس على مكتبه يتفقد ملفا قائلة، إن الوزير “استأنف مهامه هذا الصباح”.

وتشرف سلطة مكافحة الفساد على أداء الحكومة، وتشمل صلاحياتها التعيينات الصعبة في المناصب العامة وتعزيز المساءلة العامة.

إيقاف عون

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ذكرت أن عبد الله قادربوه رئيس الهيئة أصدر قرار إيقاف محمد عون وزير النفط والغاز على ذمة التحقيق في وقائع القضية رقم (178) التي كشفت عن وجود مخالفات قانونية.

وردا على قرار الإيقاف، أعلنت النقابة العامة للنفط رفضها قرار عبدالله قادربوه، معتبرة أن القرار انتهاك صارخ لمبدأ الشفافية والنزاهة، في ظل أوضاع سياسية واقتصادية مزرية تمر بها البلاد، وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة.

وطالبت النقابة، في بيان، جميع القوى الوطنية بالوقوف صفًا واحدًا ضد هذا الإجراء الذي يضر بمصلحة الدولة الليبية، مشددا على ضرورة إجراء تحقيق شفاف ومستقل في هذه القضية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد والتلاعب بمقدرات الدولة.

 

الوسوم
28 مايو، 2024 2:07 م
0 0

المزيد من الأخبار

عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية في الحكومة الليبية،

الحويج: بنغازي تنعم بالأمن والاستقرار وتلتزم بحماية حقوق الإنسان

28 مايو، 2024 1:52 م
مؤتمر طبي في بنغازي يوصي بوضع ضوابط لممارسة مهنة التجميل

مؤتمر طبي في بنغازي يوصي بوضع ضوابط لممارسة مهنة التجميل

28 مايو، 2024 1:22 م
إلغاء امتحانات 37 تلميذا وإعفاء 10 من لجان الإشراف لمساهمتهم في الغش بامتحانات الشهادة الإعدادية

إلغاء امتحانات 37 تلميذا وإعفاء 10 من لجان الإشراف بسبب الغش بامتحانات الشهادة الإعدادية

28 مايو، 2024 1:04 م
بابوا غينيا تأمر الآلاف بالإخلاء بعد انهيار أرضي أدى لدفن نحو 2000 شخص

بابوا غينيا تأمر الآلاف بالإخلاء بعد انهيار أرضي أدى لدفن نحو 2000 شخص

28 مايو، 2024 11:49 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى