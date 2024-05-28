عرض لوحة كارافاجيو المفقودة ذات يوم لأول مرة في متحف برادو بإسبانيا

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كشف متحف برادو في مدريد عن أن لوحة لرسام الباروك الإيطالي كارافاجيو، اليوم الاثنين، ستعرض للجمهور لأول مرة هذا الأسبوع بعد ما وصفه المتحف بأنه أحد أعظم الاكتشافات في تاريخ الفن.

كان أثر (هوذا الرجل) قد فُقد منذ القرن التاسع عشر قبل أن يعود للظهور قبل ثلاث سنوات، عندما كانت اللوحة، التي نُسبت في البداية إلى رسام إسباني مجهول، على وشك أن تخضع للمطرقة في إسبانيا لمدة عام.

من هو كارافاجيو؟

كان الرسام الشهير، الذي توفي عام 1610 في أواخر الثلاثينيات من عمره بعد حياة مضطربة، بارعًا في استخدام تقنية “الإضاءة والإضاءة” لجعل موضوعاته تبدو وكأنها تنبض بالحياة.

تم رسم صورة معاناة المسيح في تاج من الشوك بين عامي 1605 و1609، قبل وقت قصير من وفاة كارافاجيو، ويعتقد أنها كانت مملوكة للملك فيليب الرابع ملك إسبانيا.

وقال ديفيد جارسيا كويتو، رئيس قسم الرسم الإيطالي والفرنسية قبل عام 1800 في متحف إل برادو في مدريد: “يمكننا الآن الاستمتاع بالكامل بجميع الفروق الدقيقة، وجميع التفاصيل الدقيقة، والجمال الهائل الذي يعبر عنه كارافاجيو من خلال نسخته من هذا الإنسان”.

أبرم مالكه الجديد، وهو جامع أعمال فنية عالمي مقيم في إسبانيا، صفقة مع المتحف لإبقاء العمل الفني معروضًا حتى أكتوبر، على الرغم من إمكانية تمديده لأن نية المالك هي عرضه بشكل دائم.

وفي عام 2021، منعت إسبانيا مزاد اللوحة بعد أن أشار الخبراء إلى أنها ربما تكون من عمل مايكل أنجلو ميريسي دا كارافاجيو وليس نظيرًا غير معروف للإسباني خوسيه دي ريبيرا في القرن السابع عشر، والذي يُعتقد أنه رسمها.