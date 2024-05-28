طقس ليبيا: أجواء ربيعية على أغلب المناطق

أخبار ليبيا 24

أجواء طقس ربيعي تشهدها أغلب مناطق ليبيا مع استقرار في العوامل الجوية، اليوم الثلاثاء، إذ تبقى درجات الحرارة في معدلاتها والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تسجل زيادة يوم الغد على مناطق الدواخل من الشمال الغربي، ومن المتوقع كذلك ارتفاعها يوم الجمعة على المناطق الغربية والجنوبية.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن حالة السماء في شمال غرب ليبيا صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (25–31) مئوية، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد على الدواخل، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وفي شمال شرق ليبيا (الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد) السماء قليلة السحب وتتكاثر أحيانا. والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. أمّا درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (23-28) مئوية.

جنوب ليبيا

وفي مناطق الجنوب الغربي (الجفرة- سبها-غـات-غدامس-الحمادة)، السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد على أقصى مناطق الجنوب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الرياح في تلك المناطق شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (33–39) مئوية.

والسماء في الجنوب الشرقي للبلاد (الواحات-السرير-تازربو-الكفرة)، صافية إلى ظهور بعض السحب. والرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة. أمّا درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (31–37) مئوية.