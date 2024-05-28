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رونالدو يحطم الرقم التهديفي القياسي في الدوري السعودي في موسم واحد

28 مايو، 2024 12:44 ص
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رونالدو يحطم الرقم التهديفي القياسي في الدوري السعودي في موسم واحد

أخبار ليبيا 24

حطّم كريستيانو رونالدو لاعب النصر بأول موسم كامل له في الدوري السعودي للمحترفين، الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد، اليوم الاثنين.

وسجل البرتغالي البالغ من العمر 39 عامًا هدفين في فوز فريقه 4-2 على الاتحاد في الجولة الأخيرة ليرفع رصيده في الدوري هذا الموسم إلى 35 هدفًا.

الرقم القياسي السابق كان بحوزة مهاجم النصر السابق والدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله، الذي سجل 34 هدفا في موسم 2018-2019.

رونالدو.. هداف عالمي

وانضم “الدون”، الذي لعب لأندية سبورتنج ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، إلى النصر في يناير 2023. وبات الدون أيضا أول لاعب في تاريخ الكرة يصبح هدافا في 4 دوريات مختلفة.

وعبر منصة (إكس) كتبت رابطة الدوري السعودي للمحترفين: “كريستيانو رونالدو أكثر من سجل أهدافاً خلال موسم واحد في تاريخ دوري روشن السعودي (35 هدفاً)”.

رونالدو يحطم الرقم التهديفي القياسي في الدوري السعودي في موسم واحد

وقال النصر عبر منصة (إكس): “قائد النصر كريستيانو رونالدو يكسر الرقم القياسي للدوري السعودي كأكثر لاعب يسجل في موسمٍ واحد، ويصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق جائزة هداف الدوري في 4 دوريات مختلفة”.

وسبق للنجم البرتغالي، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، أن توّج هدافًا مع كل من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وأخيرا مع النصر السعودي.

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28 مايو، 2024 12:44 ص
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