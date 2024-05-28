خوري عقب لقاء السايح: على القادة الليبيين تجاوز خلافاتهم خدمة لمصلحة شعبهم

أخبار ليبيا 24

قالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، اليوم الاثنين، إن على القادة الليبيين تجاوز خلافاتهم خدمة لمصلحة شعبهم.

جاء ذلك بعد لقائها على هامش مؤتمر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول المرأة والانتخابات مع رئيس المفوضية عماد السايح.

الجانبان ناقشا أهمية دفع العملية السياسية إلى الأمام وصولاً إلى الانتخابات بدعم منسق من جانب المجتمع الدولي، وفق ما ذكرت البعثة الأممية.

وقالت خوري على حسابها على منصة “X” إنها استعرضت خلال لقائها مع السايح الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات المحلية والوطنية.

وأضافت، كما أنهما ناقشا ضرورة أن يعمل القادة الليبيون على تجاوز خلافاتهم وإيلاء الأولوية للمصالح الوطنية لليبيا خدمةً لمصلحة الشعب الليبي.

خوري: ملتزمون بدعم ليبيا

وشاركت خوري، في وقت سابق اليوم، في المؤتمر الثاني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول المرأة والانتخابات.

وألقت خوري كلمة أمام نحو 60 نائبة وناشطة قدِمن من جميع أنحاء ليبيا لمناقشة التحديات القانونية التي تواجه المشاركة الكاملة للمرأة في الانتخابات وتقديم توصيات للتغلب عليها.

وجددت نائبة الممثل الخاص للأمين العام التعبير عن “التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتعزيز الإدماج الكامل للمرأة الليبية في العملية السياسية وفي بناء السلام.

كما جدد تأكيد مواصلة مساندة الليبيين، نساء ورجالا، في جهودهم من أجل تحقيق التمثيل العادل للمرأة في الهيئات المنتخبة على المستويين المحلي والوطني، وفق البعثة الأممية في ليبيا.