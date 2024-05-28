خطوة واحدة أمام الأهلي بنغازي للوصول لنهائي “بال 24” عندما يواجه ريفرز هوبرز النيجيري

أخبار ليبيا 24

خطوة واحدة تفصل فريق الأهلي بنغازي للوصول إلى نهائي بطولة أفريقيا لكرة السلة (بال 24) عندما يخوض مباراة النصف النهائي يوم غد الأربعاء أمام ريفرز هوبرز النيجيري.

وصعد الأهلي بنغازي إلى نصف نهائي البطولة المقامة في روندا عندما فاز على منافسه الأهلي المصري بنتيجة (86-77)، يوم الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة أفريقيا لكرة السلة.

وقدم الأهلي بنغازي عرضا قويا أمام حامل اللقب إذ أحكم السيطرة على معظم فترات المباراة، بفضل تألق نجومه المحترفين. وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدمه (38-36). حافظ الأهلي على تفوقه في الشوط الثاني لتنتهي المواجهة بنتيجة (86-77) بفارق 9 نقاط كاملة.

وشهدت المباراة تألقا لافتا للمخضرم دياباتيه لاعب الأهلي بنغازي الذي لعب دورا حاسما في فوز فريقه بالمباراة. وكان الأهلي بنغازي قد تغلب في المرحلة الترتيبية على كيب تاون، بينما خسر الأهلي المصري أمام الفتح الرباطي.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لكرة السلة، استحدثت نظاما جديدا إذ تقام مباراة ترتيبية في البداية قبل انطلاق ربع النهائي بنظامه الإقصائية بخروج المغلوب.

وتأهل ريفرز هوبرز النيجيري لنصف نهائي البطولة عندما فاز أمس الثلاثاء على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة (92-88).

وفي الشوط الأول تفوق ريفرز هوبرز بنتيجة 45-40، وعلى الرغم من تحسن مردود لاعبي الاتحاد المنستيري في الشوط الثاني وتقليصهم للفارق، إلا أن الفريق النيجيري نجح في الخروج فائزا، في الثواني الأخيرة.