حماد يستلم تقرير لجنة المصالحة الشاملة بمرزق

أخبار ليبيا 24

تسلّم أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية، تقرير حصر الأضرار التي طالت الممتلكات العامة والخاصة في مرزق من اللجنة المكلفة بالمصالحة الشاملة بالمدينة، وذلك لإحالتها لصندوق التنمية وإعادة الإعمار برئاسة المهندس بالقاسم حفتر.

واجتمع حماد اليوم بمقر ديوان الحكومة ببنغازي، مع اللجنة المشكلة للمصالحة الوطنية لمدينة مرزق، والتي تشكلت بموجب قرار رقم (67) لسنة 2024 برئاسة وزير الدفاع إحميد حومة.

تحقيق المصالحة الوطنية في مرزق

وناقش حماد مع اللجنة دعوة طرفي النزاع في مرزق (التبو والأهالي)، إلى اجتماع لمناقشة استكمال بنود اتفاق المصالحة، الذي رعاه القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وبتنفيذ رئيس الحكومة في شهر أبريل الماضي، وإحاطة اللجنة حول المتبقي من عملها، والمدة الزمنية لإنجاز جميع مهامها، وفقا للجدول الزمني، بحسب بيان الحكومة.

وقال البيان إن رئيس الحكومة “تسلم خلال اللقاء تقرير اللجنة المتعلق بالممتلكات العامة والخاصة، التي جرى حصرها من قبل مكتب النائب العام في مدينة مرزق جنوب ليبيا”.

وتابع البيان حول تفاصيل اللقاء “أثنى رئيس الحكومة على عمل اللجنة وعلى تعاون مكتب النائب العام في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية، متعهدًا بإحالة نتائج عمل اللجنة والحصر المقدم إلى صندوق التنمية وإعادة الإعمار؛ للبدء في إعادة إعمار المدينة، وإطلاق عجلة المشاريع والصيانة بها، بعد تحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء المدينة، وتنمية كافة القطاعات الخدمية بها، لتصبح مثال يحتذى به في جميع أنحاء ليبيا” بحسب ما جاء في البيان.