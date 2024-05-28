تكالة يبحثُ في طرابلس ملفات المصالحة والاستثمار الانتخابات

استعرضَ محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة، مع عددٍ من ممثلي اتحاد شباب المنطقة الوسطى؛ مساعي الاتحاد للنهوض بالشباب ودورهم في تحقيق المصالحة الوطنية والمشاركة السياسية الفاعلة.

وناقشَ تكالة؛ خلال لقائه ممثلي اتحاد شباب المنطقة الوسطى بمقر المجلس، في طرابلس، دور مجلس الدولة وعبر اختصاصاته في الوصول إلى تسوية سياسية فاعلة، تنتجُ توحيد مؤسسات الدولة بُغية الوصول إلى الانتخابات.

وفي سياقٍ آخر، بحثَ تكالة مع حسين الأنصاري عضو الحوار السياسي الليبي وعضو لجنة الصياغة، آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية، إذ ناقش الطرفان في طرابلس، قصور خارطة الطريق من خلال تطبيق بنودها في المرحلة الماضية، والسبل الممكنة لحل الأزمة الليبية، على حد وصف المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وفي لقاءٍ منفصل… ناقشَ تكالة مع كامل الجطلاوي عضو اللجنة المالية بالمجلس؛ ملف الميزانية وسبل تمويل المشاريع، بالإضافة إلى مناقشةِ ملف القروض والضمانات ورهن العقارات للمصارف كضمان للقروض وتيسير التعامل مع السجل العقاري للتسهيل على أصحاب المشاريع الاقتصادية دعما للقطاع الخاص لما له من دور هام في تطوير الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، بحسبِ المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

كما بحثَ تكالة والجطلاوي دور صناديق الاستثمار في دعم المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والضمانات الممكنة لتقديم الدعم وتمويل هذه المشاريع، وفق منشور مجلس الدولة.