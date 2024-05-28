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تعرف على حجم الطاقة الإنتاجية لمصافي النفط في ليبيا

5 مصافي كُبرى للنفط في ليبيا

28 مايو، 2024 2:51 م
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مصافي-ليبيا
مصافي-ليبيا

أخبار ليبيا 24 

يعدّ النفط من أهم وأبرز موار د ليبيا، إذ يستند الاقتصاد الليبي على إيرادات النفط بنسبة 95%، وخلال الربع الأول من العام 2024، حققتْ البلاد إيرادات نفطية بقيمة 6 مليارات دولار.

وفيما يلي، سنأخذكم في جولة لنتعرف على حجم الطاقة الإنتاجية لمصافي النفط في ليبيا، بحسب ما أكدتهُ المؤسسة الوطنية للنفط:

تأتي في المرتبة الأولى من حيث الإنتاج مصفاة رأس لانوف، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 220 ألف برميل يوميًا.

وفي المرتبة الثانية تأتي مصفاة الزاوية بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف برميل يوميًا، يليها مصفاة طبرق بواقع إنتاجٍ يبلغ 20 ألف برميل يوميًا، ومن ثمّ مصفاة السرير بإنتاج يصل إلى 10 آلاف برميل يوميًا.

وفي المرتبة الأخيرة تأتي مصفاة البريقة بطاقة إنتاجية تصل إلى 9 آلاف برميل يوميًا.

مصافي النفط
مصافي النفط

البيانات بالأرقام:

مصفاة رأس لانوف: 220 ألف برميل يوميًا

مصفاة الزاوية: 120 ألف برميل يوميًا

مصفاة طبرق: 20 ألف برميل يوميًا

مصفاة السرير: 10 آلاف برميل يوميًا

مصفاة البريقة: 9 آلاف برميل يوميًا

 

– المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط.

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28 مايو، 2024 2:51 م
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