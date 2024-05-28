بابوا غينيا تأمر الآلاف بالإخلاء بعد انهيار أرضي أدى لدفن نحو 2000 شخص

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أمرت حكومة بابوا غينيا الجديدة آلاف السكان بالإخلاء من مسار انهيار أرضي لا يزال نشطا، اليوم الثلاثاء، بعد انهيار أجزاء من جبل، ما أدى إلى دفن ما لا يقل عن 2000 شخص وفقا لتقديرات الحكومة.

وقال المسؤولون، إن احتمالات العثور على ناجين ضئيلة، حتى مع تدفق فرق الإغاثة إلى منطقة إنجا الشمالية التي يصعب الوصول إليها في الدولة الواقعة في المحيط الهادئ منذ يوم الجمعة.

وكان وصول المعدات الثقيلة والمساعدات بطيئا بسبب وعورة التضاريس والاضطرابات القبلية في المنطقة النائية، ما اضطر الجيش إلى مرافقة قوافل فرق الإغاثة. ويستخدم السكان المجارف وأيديهم العارية للبحث عن ناجين.

وقالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، إنه جرى انتشال ست جثث حتى الآن ويقدر إجمالي عدد السكان المتضررين، بما في ذلك أولئك الذين يحتاجون إلى الإجلاء وإعادة التوطين، بنحو 7849.

تاريخ بابوا غينيا مع الانهيارات أرضية

تشهد بابوا غينيا الجديدة بانتظام انهيارات أرضية وكوارث طبيعية نادرًا ما تتصدر عناوين الأخبار، لكن هذه واحدة من أكثر الكوارث المدمرة التي شهدتها في السنوات الأخيرة.

دفن أكثر من 2000

وقدرت الحكومة أن أكثر من 2000 شخص دفنوا في الانهيار الأرضي، الذي وقع في وقت مبكر من يوم الجمعة، وهو أعلى بكثير من أرقام الأمم المتحدة التي تشير إلى 670 حالة وفاة محتملة، وتقديرات أقل بكثير لبعض المسؤولين المحليين.

وقال نيكولاس بوث، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن عملية الإغاثة كانت معقدة للغاية، مع استمرار تحرك الأرض.

وأضاف: “هذا يعني أن المنطقة التي تأثرت بالانهيار الأرضي الآن أكبر مما كانت عليه في البداية. لا نعرف كيف ستتطور، لكن هذه هي طبيعة الجيولوجيا في بابوا غينيا الجديدة”.

وقال بوث إن الصراع القبلي طويل الأمد جعل من الصعب على عمال الإغاثة الوصول إلى الموقع. وقتل ثمانية أشخاص وأحرق 30 منزلا في القتال يوم السبت. ويقدر أن إجمالي 150 مبنى قد دفن بسبب الانهيار الأرضي.