الهجوم الإسرائيلي على مخيم رفح يثير غضبا دوليا

أخبار ليبيا 24

أثار مقتل 45 شخصا في مخيم في مدينة رفح جراء غارة جوية إسرائيلية غضب زعماء العالم الذين حثوا على تنفيذ أمر المحكمة الدولية بوقف الهجوم الإسرائيلي.

وهرعت عائلات فلسطينية إلى المستشفيات لإعداد موتاها لدفنهم بعد أن أدى إضراب في وقت متأخر من مساء الأحد إلى اشتعال النيران في الخيام والملاجئ المعدنية المتهالكة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه يحقق في تقارير تفيد بأن ضربة نفذها ضد قادة الجماعة الإسلامية المسلحة في رفح تسببت في الحريق.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الغارة لم تكن تهدف إلى التسبب في سقوط ضحايا من المدنيين.

وقال ناجون إن العائلات كانت تستعد للنوم عندما ضربت الغارة حي تل السلطان حيث كان الآلاف يحتمون بعد أن بدأت القوات الإسرائيلية هجوما بريا في شرق رفح قبل أكثر من أسبوعين.

ذعر في رفح

وأظهرت لقطات فيديو حريقا مشتعلا في الظلام والناس يصرخون في ذعر. وحاولت مجموعة من الشباب سحب صفائح من الحديد المموج، وبدأ خرطوم من شاحنة إطفاء واحدة في إخماد النيران.

وقال مسؤولو الصحة في قطاع غزة الذي تديره حماس إن أكثر من نصف القتلى هم من النساء والأطفال والمسنين، مضيفين أن عدد القتلى من المرجح أن يرتفع من الأشخاص الذين يعانون من حروق شديدة.

وواصلت إسرائيل عدوانها على الرغم من حكم المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، الذي أمرها بوقفه، قائلة إن حكم المحكمة يمنحها مجالا للعمل العسكري هناك.

وكررت المحكمة أيضا دعواتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

وحثت الولايات المتحدة إسرائيل على بذل المزيد من الاهتمام لحماية المدنيين، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف التوغل في رفح.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه “غاضب” من الهجمات الإسرائيلية الأخيرة. وأضاف: “هذه العمليات يجب أن تتوقف.. لا توجد مناطق آمنة في رفح للمدنيين الفلسطينيين”.

وتجمع عدة آلاف من المتظاهرين في وقت لاحق في باريس للاحتجاج على الهجوم على غزة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه يجب احترام حكم محكمة العدل الدولية.

وقال بيربوك: “إن القانون الإنساني الدولي ينطبق على الجميع، وكذلك على سلوك إسرائيل في الحرب”.

وقالت الحكومة الكندية إنها “شعرت بالرعب” من الغارة الجوية القاتلة في رفح، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي في منشور على موقع X: “كندا لا تدعم العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.. هذا المستوى من المعاناة الإنسانية يجب أن ينتهي”.

كما أدانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الهجوم الإسرائيلي وقالت قطر إن غارة رفح يمكن أن تعيق جهود التوسط لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن.