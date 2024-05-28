الهجرة غير الشرعية محور مباحثات خمادة مع الاتحاد الأوروبي

ناقشَ عبد الرحمن خمادة، مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة منتهية الولاية، مع رئيس مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية؛ التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وليبيا في أدارة وتأمين الحدود ومكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود.

خمادة، ووفقًا لما نشرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، شدّد على أهمية توطيد العلاقات بين ليبيا والاتحاد الأوروبي للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

بدوره، أكدّ الجانب الأوروبي استعداد مفوضية الاتحاد الأوروبي مد يد العون للسلطات الليبية للتصدي للهجرة، معتبرين أن زيارة المفوضية الأوروبي إلى طرابلس ستقيم الأنشطة والبرامج التي تنفذها بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في إدارة الحدود المتكاملة في ليبيا اليوبام، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة منتهية الولاية.

إلى ذلك.. تمكنتْ المنظمة الدولية للهجرة من إعادة 80 ألف مهاجر طوعيًا إلى بلدهم الأم، على مدار 9 أعوام، وذلك بالتنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

المنظمة أكدتْ أنّ عدد المستفيدين من برنامج العودة الطوعية من ضحايا الاتجار بلغ 2733 ضحية و843 طفلا غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم إلى جانب 5144 مهاجرًا من ذوي الاحتياجات الطبية، مشيرةً إلى مساعدتها لمهاجرين من جنسياتٍ مختلفة من أفريقيا وآسيا، كانوا يأملون العودة إلى بلدانهم الأصلية، بحسب المنظمة.

وبحسبِ منظمة الهجرة الدولية يضمن برنامج العودة الطوعية الذي تمكنت من خلاله من إعادة 80 ألف مهاجر منذ العام 2015، وموّل من الاتحاد الأوروبي وحكومتي سويسرا وإيطاليا؛ المساعدات الإنسانية اللازمة ويوفر حياة كريمة وآمنة ورحلة سريعة للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.