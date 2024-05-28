النفط يستقر بدعم من قيود أوبك+ بشأن الامدادات

أخبار ليبيا 24

استقرت أسعار النفط العالمية، اليوم الثلاثاء، إذ ساهم احتمال إبقاء أوبك+ على قيود إمدادات النفط في اجتماعها في الثاني من يونيو والآمال في طلب قوي على الوقود في الولايات المتحدة خلال الصيف في موازنة المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية على المدى الطويل.

ويوم أمس الاثنين، ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة، وسط تعاملات هادئة بسبب عطلات رسمية في بريطانيا والولايات المتحدة، إذ لقيت الآمال في طلب قوي على الوقود الدعم مع بداية الرحلات الصيفية وموسم العطلات في الولايات المتحدة.

أسعار النفط

وارتفع عقد يوليو لخام القياس العالمي برنت صباح اليوم 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 83.27 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.79 دولارا للبرميل مرتفعا 1.07 دولارا أو 1.4 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة، بعد أن جرى تداوله خلال عطلة أمريكية بمناسبة يوم الذكرى دون التوصل إلى تسوية.

وساعدت المخاوف بشأن بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول على دفع الخام إلى خسارة أسبوعية الأسبوع الماضي.

وارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض، الأمر الذي يمكن أن يضعف النشاط الاقتصادي والطلب على الخام.

ومع ذلك، على الرغم من الرأي العام القائل بأن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى ضعف نمو الطلب على النفط، فإن “بيانات التنقل في الوقت الفعلي تشير إلى أن نمو الطلب على الخام لا يزال صحيًا على نطاق واسع”.

ويعقد، عبر الإنترنت منتجي أوبك + اجتماعا يوم الأحد المقبل، إذ يتوقع المتداولون والمحللون بقاء 2.2 مليون برميل يوميًا من تخفيضات الإنتاج الطوعية في مكانها ودعم الأسعار بشكل أكبر.