المشير حفتر يؤكد على دور القبائل الليبية في تحقيق المصالحة

أكدَ المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، خلال لقائه وفدًا من مشايخ وأعيان ومثقفي الزنتان، على أهميةِ التشاور والتنسيق بين مكونات وتركيبات المجتمع الليبي، من أجل الوصول للمصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار الدائم، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي للقيادة.

وعبرّ مشايخ وأعيان الزنتان، خلال لقائهم المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المُسلحة، عن اعتزازهم وتقديرهم للقائد العام ولمواقفه تجاه وحدة ليبيا واستقرارها، وللدور الرئيسي للقوات المُسلحة العربية الليبية في بسط الأمن والاستقرار.

وأشادَ مشايخ وأعيان الزنتان بالطفرة العمرانية ومشاريع إعادة الإعمار “بفضل توجيهات القائد العام بأهمية النهوض بالعملية التنموية وتقديم الخدمات اللازمة، آملين أن تنطلق مشاريع الإعمار في مدن الزنتان والجبل الغربي” وفقَ ما ورد في منشورٍ لمكتب القيادة عبر منصة فيسبوك.

وفي وقتٍ سابق… شدّد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، خلال لقائه رئيس الأركان العامة للقوات المُسلحة، ووكيل وزارة الداخلية، ومدير مديرية الأمن – بنغازي، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، على ضرورة تكثيف العمل من الأجهزة الأمنية وقياداتها كافة؛ لكشف ملابسات حادثة اختطاف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، وضمان عودته إلى أهله وذويه سالماً والقصاص من المتورطين بصورة عاجلة، وذلك بعد لقائه مع وفد قبيلة الدرسة، بحسب ما ورد في منشورٍ لمكتب القيادة عبر منصة فيسبوك.