اللافي يعرب عن تأييده لعمل البعثة الرامي إلى إجراء الانتخابات

أعربِ عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي، عن تأييده لعمل البعثة الرامي إلى إجراء الانتخابات، ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها.

جاء ذلك خلال لقاء اللافي بستيفاني خوري، نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، إذ أكدَ اللافي على ضرورة إنهاء حالة الانسداد السياسي، وتحريك عجلة الانتخابات، ودعم العملية السياسية، دون إهمال المسار الاقتصادي، والأمني، نهيك عن دعم ملف حقوق الإنسان، بحسب ما نشره المجلس الرئاسي.

اللافي وخوري ناقشَا في طرابلس، آخر المستجدات السياسية وملف المصالحة، وآليات تحقيق العدالة الانتقالية، وتعزيز حقوق الانسان والحريات.

وفي سياقٍ ذي صلة… أكدتْ ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ على أهمية تبني موقف دولي منسق لدعم العملية السياسية في ليبيا وصولاً إلى إجراء الانتخابات.

خوري، وخلال لقائها نائبة رئيس البعثة الهولندية، ناقشتَا أهمية ومساندة جهود الليبيين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بحسبِ ما نشرته البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبر منصة فيسبوك.

إلى ذلك.. جدّدتْ خوري خلال مباحثاتٍ مع عددٍ من قادة منسقي عدد من الأحزاب والكتل السياسية الليبية، التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإشراك كافة الأطراف الليبية في العملية السياسية.

وأكدتْ خوري على أهمية الدور الفاعل للأحزاب السياسية في مساءلة السلطات عن احترام مبادئ الحكم الرشيد وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين واحترام حقوق الإنسان، بحسب منشور البعثة الأممية.

وتباحث الطرفان بمقر البعثة؛ آليات وسُبل الدفع بالعملية السياسية وحاجة الأطراف السياسية إلى مقاربة شاملة.