جمهورنا: داخلية ودفاع الدبيبة عاجزتان عن إنهاء حالة الفوضى في الزاوية

أخبار ليبيا 24

ترزح مدينة الزاوية تحت وطأة التشكيلات المسلحة والاحتكام للغة السلاح وانتشار الفوضى الأمنية؛ تلك الحالة حوّلت مدينة الزاوية إلى مدينة غاب فيها القانون والأمن وطغت عليها مشاهد المدرعات والتشكيلات المسلحة -فضلاً عن كونها مرفأ لتصدير المهاجرين إلى دول العالم- فما أن تهدأ الأمور قليلاً في الزاوية الجريحة، وتعود الحياة أدراجها وتُستأنف الجامعات والمستشفيات والشركات أعمالها، حتى يعود شبح الاشتباكات إلى المشهد من جديد..

معاناة مستمرة وعجز حكومي مستفحل

فخلال الآونة الأخيرة ازدادت أعمال العنف والاقتتال والتصفية وسط عجزٍ من الجهات الأمنية التباعة لحكومة الوحدة منتهية الولاية، وهو ما دفع وكالة أخبار ليبيا 24 إلى اطلاقِ استطلاع للآراء حول: ” برأيك هل باستطاعة داخلية ودفاع الدبيبة إنهاء حالة الفوضى الأمنية في الزاوية؟” في محاولة لفهم آراء المواطنين وتسليط الضوء على الأوضاع الأمنية والإنسانية في مدينة الزاوية.

أحد متابعي وكالة أخبار ليبيا 24 (Anwar R. M. Sliman) أجاب عن سؤال الاستطلاع بــــــــ(لا) بينما جاوب متابع الوكالة (إمام القمودي) أن داخلية الدبيبة ووزارة دفاعه تستطيعان إنهاء هذه الأوضاع المأساوية في حال أرادا ذلك بالقول: ” يستطيع في حال عدم الاستفادة من الفوضة” على حد تعبيره.

ورأى متابع وكالة أخبار ليبيا 24 (آنس حمزة) أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية لا تستطيع الدخول إلى مدينة الزاوية لخوفها من التشكيلات المسلحة ” يخافوا منها الزاوية كان هذا راهو وقت خشولها” وفق تعليقه.

الدبيبة مستفيد من فوضى الزاوية

بدوره قال متابع وكالة أخبار ليبيا 24 (Juma Beed) إن حكومة الوحدة منتهية الولاية لا تستطيع حلّ التشكيلات المسلحة وفض النزاع ودورها يقتصر فقط على النهب والسرقة ” حكومة الدبيبة وداخلية الدبيبة فالحين إلا في نهب وسرقة اموال ليبيا وين جشيكم يا دبيبة ويا حداد” على حد تعبيره.