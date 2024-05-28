الدبيبة ينوي زيارة الصين للمشاركة في المنتدى العربي الصيني

ينوي عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، زيارة الصين للمشاركة في المنتدى العربي الصيني؛ لتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والصين في مُختلف المجالات.

الدبيبة، يسعى من خلال زيارته إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الليبي- الصينية ومناقشة ملفات تطوير البنى التحتية والمشروعات المشتركة في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية.

كما يعتزم الدبيبة بحص الفرص الاستثمارية مع الصين وتحقيق التنمية المستدامة، وتبادل المنافع والمصالح مع الجانب الصيني.

وأكدَ الدبيبة في بيانِ نشرهُ المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة منتهية الولاية، على أهمية زيارته للصين لتعزيزها الشراكة والاستراتيجية بين البلدين، مجددّا موقف حكومته لحماية مصالح الليبيين، وأن تكون ليبيا الدافعة لمشروع التنمية والاستقرار في ليبيا.

تابعَ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية؛ أوضاع الاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ موسع جمعهُ برئيس المؤسسة الليبية للاستثمار ومدير عام المصرف الخارجي، ورئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا؛ إذ قدم الأخير إحاطةً حول نشاط المحفظة في قارة أفريقيا، والصعوبات والتحديات التي تواجه المحفظة، معتبرًا أن نشاط لمحفظة إيجابي مقارنة بالسنوات الماضية.