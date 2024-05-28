الحويج: بنغازي تنعم بالأمن والاستقرار وتلتزم بحماية حقوق الإنسان

كشف عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية المكلف بالحكومة الليبية، عن الدور الحيوي الذي تلعبه الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في التصدي لأزمة الهجرة غير الشرعية وتحقيق الاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأوضح الحويج في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن الحكومة الليبية، بالتعاون مع القيادة العامة والأجهزة الأمنية، تقوم بواجباتها القانونية والوطنية والدولية في حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأجانب الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني. أشار إلى أن أسباب الهجرة غير النظامية تعود إلى النزاعات، كما يحدث في السودان وبلدان أخرى، مما يضع ليبيا في موقف صعب كونها دولة عبور رئيسية.

وأشار الحويج إلى أن الأزمات التي تشهدها العديد من الدول الأفريقية تلقي بظلالها على ليبيا بشكل مباشر. لافتا إلى أن ليبيا، رغم كونها ضحية لأزمة الهجرة، ترحب بالأفارقة عبر الأطر الشرعية والرسمية، وترفض محاولات توطين المهاجرين على أراضيها.

فيما يتعلق بحلول أزمة الهجرة، أوضح الحويج أن ليبيا تؤمن بمقاربة تشاركية تشمل دول المصدر ودول المعبر ودول المقصد. وأكد أن لقاء المؤتمر الأوروبي الأفريقي بشأن الهجرة يسعى لجمع الحكومات والبرلمانيين والمجتمع المدني والإعلام لمناقشة حلول الأزمة وآلية تفعيلها، مشددا على أن القضية تتطلب مشاركة شاملة من كافة أطياف المجتمع.

أوضح الحويج أن بنغازي والمدن الأخرى التي تقع تحت سيطرة الحكومة والقيادة العامة تشهد استقرارًا وتنمية ملحوظة، مما يغير الصورة النمطية السلبية التي كانت سائدة عنها. لافتا إلى أن التنمية والإعمار والاستقرار في هذه المناطق تؤكد وجود دولة القانون والمؤسسات، داعيًا المشاركين في المؤتمر لنقل ما شاهدوه من استقرار وأمن في بنغازي.

وفي سياق العلاقات الخارجية، أشار الحويج إلى أن العلاقات بين ليبيا وروسيا تاريخية واستراتيجية. لافتا إلى أن روسيا ليس لديها ماضٍ استعماري في ليبيا أو أي من الدول العربية، مما يجعلها شريكًا حقيقيًا وأساسيا. وأوضح أن ليبيا تركز على تطوير هذه الشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية، مؤكدًا أنها تقوم على الندية والاحترام المتبادل.

ختامًا، تتجلى في تصريحات الحويج رؤى مستقبلية تحمل الأمل والتفاؤل، حيث تسعى ليبيا نحو الاستقرار والرخاء، معتمدة على شراكات قوية وتعاون دولي لمعالجة التحديات التي تواجهها.