الجزائر تشكل مجلس أعمال يضم ثلاثة دول من بينها ليبيا

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معالجة عراقيل تعوق انسياب السلع والبضائع بين الدول الثلاث (ليبيا تونس الجزائر) عرضت الحكومة الجزائرية على المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين، إنشاء مجلس ثلاثي لرجال الأعمال (جزائري ـ تونسي ـ ليبي) لتوطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة بين هذه البلدان، وذلك تمهيداً لانعقاد القمة الرئاسية المقبلة المقررة في طرابلس في المدة القليلة القادمة.

وبحسب الحكومة الجزائرية شارك في أعمال الصالون الوطني للمنتوج الجزائري، رجال أعمال ليبيون وتونسيون وأعضاء غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي للولايات التونسية باجة وجندوبة والكاف في نسخته الأولى.

إنشاء مجلس أعمال ليبي تونسي جزائري

وقال وزير التجارة الجزائري الطيب زيتوني بولاية الطارف الحدودية “إن رجال الأعمال الجزائريين والتونسيين والليبيين مدعوون إلى إنشاء مجلس ثلاثي لهم ليكون بمثابة منصة تُسهم في التعريف بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في كل دولة وآلية فعالة لتعزيز التبادلات التجارية مع تكثيف تنظيم المؤتمرات والمعارض قصد نسج شراكات مثمرة لترقية التبادل التجاري والاقتصادي خدمة لمصلحة البلدان الثلاثة التي ينتمون إليها”.

وبحسب الزيتوني، تشكلت لجنة متخصصة، تعمل بشكل رئيسي على اتخاذ ومتابعة التدابير الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تعوق انسياب السلع والبضائع بين الدول الثلاث، وزيادة رفع التبادل التجاري بين الدول الحدودية الثلاثة وتسريع إنشاء مناطق تجارة حرة مشتركة.

وأكد الزيتوني على الروابط المشتركة الوطيدة التي تجمع البلدان الثلاثة “إن ما يجمع بلداننا الثلاثة الجزائر وتونس وليبيا ينبغي أن يدفع بنسق التجارة البينية إلى أعلى مستوياتها بما يمهد إلى إنجاز بنى تحتية مشتركة لتنمية المناطق الحدودية وإرساء دعائم صلبة للتكامل الاقتصادي الذي تراهن عليه دول العالم لمواجهة جميع التحديات الإقليمية”.

وأشار إلى تكليف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بعقد منتدى لرجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم في البلدين الجارين، بغرض تطوير آفاق التعاون الاقتصادي وعقد الشراكات وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة.

وعقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي قيس سعيد، رفقة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، لقاءً ثلاثيًا الشهر الماضي في تونس واتفقوا على عقد القمة المقبلة في غضون ثلاثة أشهر في العاصمة طرابلس، أذ تعمل الدول الثلاثة على تحسين وضع الاقتصاد بالمنطقة وتطوير مجالات التبادل التجاري.