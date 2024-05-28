إلغاء امتحانات 37 تلميذا وإعفاء 10 من لجان الإشراف بسبب الغش بامتحانات الشهادة الإعدادية

أخبار ليبيا 24

ألغت اللجنة العليا للإشراف على امتحانات الشهادات العامة امتحانات 37 تلميذا لمساهمتهم في الغش وإدخال هواتفهم المحمولة إلى قاعات الاِمتحان، وذلك خلال امتحان يوم أمس الاثنين، وفق ما ذكرت وزارة التربية والتعليم.

ونقلت الوزارة عن محسن الكبير وكيل الوزارة لشؤون المراقبات رئيس اللجنة العليا للإشراف على امتحانات الشهادات العامة إفادته بإلغاء امتحانات للتلاميذ.

الكبير، قال إنّ اللجنة أصدرت قرارات إيقاف عن العمل، وإعفاء لــ 10 من لجان الإشراف، وإحالتهم للتحقيق الإداري.

وأوضح الكبير، أنّ حالات الغش التي ضبطت سجّلت بمراقبات التربية والتعليم ببلديات، طبرق، عمر المختار، بنغازي، الكفرة، مصراتة، الجفرة، الخمس، قصر الأخيار، سوق الجمعة، طرابلس المركز، حي الأندلس، قصر بن غشير، العجيلات، العربان، والجميل.

وكان وكيل الوزارة لشؤون المراقبات رئيس اللجنة العليا للإشراف على امتحانات الشهادات العامة قد أعلن إلغاء امتحان 69 تلميذاً؛ لمساهمتهم في الغش وإدخال هواتفهم المحمولة إلى القاعات، وذلك خلال امتحان مادة الرياضيات يوم الأحد.

وسجّلت حالات الغش بمراقبات التربية والتعليم ببلديات الحرابة، براك الشاطئ، المرج، طبرق، الأبيار، بنغازي، الكفرة، مصراتة، سلوق، قصر الأخيار، زليتن، الخمس، تاجوراء، عين زارة، سوق الجمعة، حي الأندلس، جنزور، قصر بن غشير، الزاوية الغرب، صرمان، صبراتة، العجيلات، الزنتان.

واللجنة العليا لامتحانات الشهادات العامة تحظر استخدام الآلة الحاسبة المخزنة للمعلومات والمبرمجة وكذلك الهواتف المحمولة باعتبار أن اصطحابها يعتبر حالة من حالات الغش.