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وصول 950 مصلاً مضاداً للسموم لمستشفى الكفرة

خطر لسعات العقارب السامة يهدد المواطنين

27 مايو، 2024 8:32 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت الحكومة الليبية عن، تسليم 950 مصلاً مضاداً للسموم إلى مستشفى الشهيد عطية الكاسح ببلدية الكفرة جنوب شرق ليبيا، بعد وقوع أول ضحية من لسعات العقارب وهو طفل يبلغ أربعة سنوات، وتأتي هذه الدفعات بناءً على على توجيهات المشير خليفة حفتر.

وبحسب بيان الحكومة على صفحتها الرسمية بفيسبوك “أن عملية تسليم هذه الكمية من الأمصال المضادة للسموم قام بها جهاز الإمداد الطبي والخدمات الطبية والعلاجية تنفيذاً لخطة واستراتيجية الحكومة بشأن توزيع الأمصال على المرافق الصحية بالمنطقة الجنوبية”.

توزيع الأمصال على بلديات الجنوب

وأوضحت الحكومة أنه جرى “تسليم عدد 700 مصل مضاد لسم العقارب، و50 مصلاً مضاداً لسم الثعابين، و50 مصلاً مضاداً لداء الكلب، و150 مصلاً للوقاية من مرض الكزاز لمستشفى عطية الكاسح بمدينة الكفرة كدفعة ثانية وأخيرة”.

وأشار البيان إلى أن “سيجري تسليم باقي مستشفيات المنطقة الجنوبية باقي الدفعات من الأمصال”.

وتوفي يوم الأمس طفلاً لسعة عقرب سامة، أودت بحياته ولم تمهله الكثير من الوقت، فبحسب الناطق الإعلامي لمستشفى الشهيد عطية الكاسح بالكفرة قال في تصريحات صحفية إن “الطفل جرى إدخاله العناية المشددة بقسم الأطفال، وكانت حالته خطيرة نظراً لتأخر تلقيه الإسعافات الأولية بعد تحويله من عيادة الحي الذي يقطن فيه”، مشيراً إلى أن “حالة الوفاة تعد الأولى خلال هذا العام، مع تسجيل العديد من الإصابات خلال أشهر ماضية، التي بلغت 397”.

وتعاني المنطقة الجنوبية على الدوام من انتشار أنواع متعددة من العقارب السامة التي تشكل خطراً حقيقياً على المواطنين، إذ تعتبر الصحراء موطناً أساسياً للعقارب.

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27 مايو، 2024 8:32 م
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